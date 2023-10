En septembre dernier, Sony opérait une hausse des tarifs appliqués sur ses différentes formules PlayStation Plus. On voyait ainsi les prix à l'année évoluer de façon assez sévère : +12€ pour l'offre essentiel, +26€ pour la formule Extra et +32€ pour la formule Premium.

Des hausses tarifaires qui n'ont pas encore été franchement justifiées par une quelconque revalorisation des offres en place avec des sélections qui sont régulièrement décriées tant pour la quantité que la qualité du contenu proposé.

Des arguments de Sony très pauvres

En effet, contrairement à Microsoft et à son Xbox Game pass, aucune sortie Day One des productions de Sony ou de ses studios partenaires n'est à attendre dans le PlayStation Plus.

Face à une gronde toujours vive des joueurs, Eric Lempel a pris la parole pour tenter de justifier les hausses de prix.

Selon lui, la nouvelle offre reposant sur trois formules vise à mieux correspondre aux attentes de tous les joueurs. La hausse de tarif était inexorable et le cadre de Sony rappelle que pendant des années, aucune hausse de prix n'avait eu lieu sur le PlayStation Plus.

Les hausses opérées devraient permettre de "continuer à proposer des jeux de haute qualité et des avantages à forte valeur ajoutée" au service... Mais toujours pas question d'intégrer les jeux day one : Sony pense offrir un excellent catalogue de jeux, de fonctionnalités et services avec son PlayStation Plus.

Des arguments quasi inexistants donc pour justifier cette hausse de prix qui relance le débat et attise la gronde des joueurs... Sony pourrait malgré tout s'en sortir en déployant plus largement sa fonctionnalité de Cloud Gaming PS5 jusqu'ici réservée uniquement aux abonnés Premium.