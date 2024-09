Sony vient de lever le voile sur la sélection des jeux qui seront proposés aux abonnés PlayStation Plus Extra et Premium dans ces prochains jours, l'occasion de retrouver des titres PS4 et PS5.

Le début du mois n'a pas été franchement très intéressant avec Harry Potter Champions de Quidditch, MLB The Show 24 et Little Nightnmares II. Une sélection certes variée, mais pas à la mesure du prix de l'abonnement dont la hausse ne passe toujours pas auprès d'un grand nombre de joueurs.

Voici donc la liste des tites prévue pour ce mois de septembre :

PlayStation Plus Extra et Premium :

The Plucky Squire | PS5

Under The Waves | PS4, PS5

PS4, PS5 Night in the Woods | PS4, PS5

Chernobylite | PS4, PS5

PS4, PS5 Wild Card Football | PS4, PS5

Space Engineers | PS4, PS5

PS4, PS5 Road 96 | PS4, PS5

Ben 10 | PS4

Far Cry 5 | PS4

PlayStation Plus Premium – PS VR2 et classiques :