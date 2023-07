Comme chaque mois Sony a sélectionné 3 titres qui seront "offerts" aux abonnés de son service PlayStation Plus. Des jeux qui concernent toutes les offres en attendant la seconde salve dédiée aux formules Extra et premium.

Après un mois de juillet particulièrement intéressant avec notamment Call of Duty Black Ops Cold War et Alan Wake Remastered, la sélection se veut en demi teinte pour le mois d'aout.

On retrouvera ainsi les titres suivant :

PGA Tour 2K23 (PS4 et PS5)

Dreams (PS4)

Death's Door (PS4 et PS5)

Dreams :

Jouez à des milliers de jeux créés par des gens du monde entier : arcade, jeu de rôle, horreur, comédie et bien plus encore, dont des genres qui n'existaient pas jusqu'à maintenant ! Avec de nouveaux rêves ajoutés chaque jour, il y a toujours quelque chose à découvrir ou à utiliser comme inspiration.

Vous voulez créer vos propres jeux ? Dreams™ vous donne tous les outils et les didacticiels pour apprendre à créer tout ce que vous voulez et à le partager avec une communauté internationale.

PGA Tour 2K23 :

Mettez vos talents à l'épreuve sur le PGA TOUR et défiez les pros du TOUR pour devenir le prochain champion FedExCup tout en créant de nouvelles rivalités. Pour la première fois, vous pourrez incarner des pros masculins et féminins, y compris Tiger Woods, dans des parties en ligne et en local. Découvrez également des parcours sous licence tels que le East Lake Golf Club, TPC Sawgrass, TPC Scottsdale, et plus encore.

Death’s Door :

Découvrez une histoire sombre et sombrement comique en utilisant des armes de mêlée, des flèches et de la magie pour vaincre un éventail fantastique de bêtes et de demi-dieux dans cette aventure d'action isométrique. Prenez l'avantage en personnalisant les statistiques de votre personnage et en maîtrisant les capacités et les améliorations que vous obtiendrez en explorant une terre pleine d'habitants tordus et d'innombrables secrets, en apportant de l'espoir aux personnages étranges et merveilleux que vous rencontrerez sur votre chemin.

Les titres seront disponibles à partir du 1er aout jusqu'au 4 septembre.