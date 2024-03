Le mois d'avril approche à grands pas, et Sony vient ainsi de dévoiler la nouvelle liste des jeux qui seront proposés à tous les abonnés de son service PlayStation Plus.

Comme toujours, le début du mois voit l'arrivée d'une sélection de trois titres s'adressant à l'ensemble des abonnés, peu importe la formule choisie.

À compter du mois prochain, les joueurs pourront ainsi mettre la main sur cette sélection de titres :

Immortals of Aveum :

Ce jeu de tir magique en solo et en vue subjective raconte l'histoire de Jak, nouvelle recrue des mages de combat, un ordre d'élite chargé de protéger un monde au bord du gouffre. La magie est au cœur de vos attaques et de votre défense. Découvrez des combats de sorts à la première personne rapides et fluides. Débloquez et améliorez plus de 25 sorts et 80 talents. Trouvez, améliorez et fabriquez des centaines d'objets magiques pour adapter votre style de jeu aux trois couleurs de magie et devenez le plus puissant Magnus triarque.

Minecraft Legends :

Découvrez les mystères de Minecraft Legends, un nouveau jeu de stratégie et d'action. Explorez une terre douce, aux ressources abondantes et aux biomes luxuriants, au bord de la destruction. Face à l'arrivée des piglins ravageurs, c'est à vous qu'il revient de former des alliances et de les mener dans des batailles stratégiques pour sauver la Surface ! Défiez vos amis ou faites équipe lors de batailles en ligne intenses pour un maximum de huit joueurs.

Skul : The Hero Slayer :

Lors de l'attaque du château du Roi-démon par un groupe d'aventuriers héroïques, tous les démons ont été constitués prisonniers, à l'exception d'un modeste squelette répondant au nom de Skul, qui doit désormais sauver ses frères démons. Ce jeu d'action et de plateformes en 2D possède les caractéristiques d'un rogue-like, telles que des cartes toujours différentes ou un arsenal en constante évolution de compétences offrant une portée, une vitesse et une puissance uniques. Équipez-vous de deux armes à la fois selon votre style de jeu et changez en cours de combat pour trouver la meilleure stratégie pour vaincre vos adversaires.