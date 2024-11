Sony célèbre les 30 ans de la marque PlayStation et annonce les trois titres qui seront proposés aux abonnés de son service PlayStation plus.

Comme toujours cette première salve concerne tous les abonnés, des formules Essential, Extra et Premium, avec une deuxième salve de titres qui sera proposée en milieu de mois.

Voici donc les titres du mois de décembre :

It Takes Two (PS4 & PS5)

Aliens: Dark Descent (PS4 & PS5)

Temtem (PS5)

It Takes Two :

Créé spécialement pour le jeu en co-op, It Takes Two est un jeu d'aventure et de plateforme qui mélange les genres. Optez pour le mode co-op en local ou en ligne (avec écran divisé), invitez un ami à vous rejoindre gratuitement grâce au Pass ami2 et collaborez pour relever une foule de défis basés sur des mécanismes de gameplay novateurs. Vous incarnez un couple en crise, Cody et May, deux humains changés en poupées par un sortilège. Piégés dans un monde fantastique où tout peut arriver, ils n'ont d'autre choix que de tenter de sauver leur relation en plein déclin.

Temtem :

Tous les enfants rêvent de devenir des dresseurs de Temtem, afin d'explorer les six îles de l'Archipel Aérienz, de découvrir de nouvelles espèces et de se faire des tas d'amis en chemin ! Aujourd'hui, vous allez pouvoir vous lancer dans une aventure extraordinaire et réaliser tous ces rêves ! Capturez de nouveaux Temtem dans les îlots flottants d'Omninésie. Affrontez d'autres dresseurs sur les plages de Deniz ou faites des échanges avec vos amis au beau milieu des plaines de cendres de Tucma.

Aliens: Dark Descent :

Combattez pour garder votre escouade en vie contre l'adversaire le plus redoutable que l'humanité ait jamais affronté. Aliens: Dark Descent est un jeu de stratégie proposant des combats en temps réel. Vous commandez une escouade de Marines Coloniaux aguerris tentant de stopper une terrifiante infestation de Xénomorphes sur la lune Lethe.

En marge de ces trois jeux, les abonnés Premium pourront également profiter d'une version d'essai de Warhammer 40 000 : Space Marine 2 ainsi que d'une sélection de titres classiques accessibles dès le 10 décembre :

Sly 2: Association de Voleurs (PS2)

Sly 3: Honor Among Thieves (PS2)

Jak & Daxter: The Precursor Legacy (PS2)

À cela, Sony annonce un tirage au sort qui désignera 30 joueurs par pays pour leur faire gagner 30 mois d'abonnement PlayStation Plus Premium. Pour participer au tirage au sort, il suffit de disposer d'un abonnement PlayStation Plus Premium actif et jouer à un des titres du catalogue classique entre le 10 et le 23 décembre.