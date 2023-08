Ce mois d'aout 2023 voit l'arrivée prochaine des nouveaux titres intégrés aux offres Extra et Premium de l'abonnement PlayStation Plus. L'occasion une fois de plus de faire le plein de jeux à moindres frais.

Au début du mois, les joueurs mettaient la main sur 3 titres avec PGA Tour 2K23, Dreams et Death's Door, désormais les abonnés Extra et premium peuvent compter sur une nouvelle liste de titres gratuits :

Sea of Stars – PS4, PS5

– PS4, Moving Out 2 – PS4, PS5

– PS4, PS5 Destiny 2: The Witch Queen – PS4, PS5

– PS4, PS5 Lost Judgment – PS4, PS5

– PS4, PS5 Destroy All Humans 2 Reprobed – PS4, PS5

– PS4, PS5 Two Point Hospital: Jumbo Edition – PS4

– PS4 Source of Madness – PS4, PS5

– PS4, PS5 Cursed to Golf – PS4, PS5

– PS4, PS5 Dreams – PS4

– PS4 PJ Masks: Heroes of the Night – PS4, PS5

– PS4, PS5 Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures – PS4, PS5

– PS4, PS5 Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition – PS4, PS5

– PS4, PS5 Spellforce III Reforced – PS4

– PS4 Midnight Fight Express – PS4

La sélection est vaste, mais contient moins de titres majeurs que le mois passé... Gageons que Sony en garde sous le pied pour le mois prochain avec la rentrée scolaire qui s'annonce.

Concernant l'offre Premium, elle voit en plus arriver 3 titres "classiques" issus du catalogue PlayStation :