Sony vient ainsi de partager la liste des jeux qui seront proposés à l'ensemble des abonnés de son service PlayStation Plus pour ce mois de février 2024. Au total, ce sont donc 3 titres qui seront accessibles sans surcout pour les abonnés des trois formules.

Rappelons que le déploiement des titres se fait en deux temps : 3 titres en début de mois, puis une salve d'autres jeux réservés aux abonnés des formules PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium. L'accès au titre est sans aucune limite de temps, du moment que l'utilisateur reste abonné au service...

Et Sony en profite ainsi pour mettre en avant FoamStars, son jeu plus largement dévoilé lors du dernier State of Play et qui proposera de s'affronter en équipe avec des canons à mousse à l'image de ce que propose Nintendo avec Splatoon.

Voici les trois titres retenus par Sony pour ce mois de février :

Foamstars | PS5, PS4

RollerDrome [ PS5, PS4

Steelrising | PS5



FoamStars est développé par Square Enix et il s'agit d'une exclusivité PlayStation 5. Les titres seront accessibles à compter du 6 février et jusqu'au 4 mars.