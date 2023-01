Chaque mois, Sony tente de revaloriser son abonnement PlayStation Plus en fournissant des titres de plus en plus intéressants à ses abonnés. L'objectif pour Sony est ainsi de venir concurrencer Microsoft et son offre Xbox Game Pass considérée comme la meilleure offre du moment.

Depuis la révision des formules du PlayStation Plus, on voit ainsi Sony redoubler d'efforts et proposer toujours plus de titres à ses abonnés. Et comme toujours la disponibilité se fait en deux temps. Depuis le début du mois, les joueurs peuvent ainsi mettre la main sur une sélection de quelques titres dans le cadre de l'offre Essentielle. Désormais il est l'heure de voir arriver la nouvelle sélection de titres réservée aux abonnés Extra et Premium.

Ce mois de janvier 2023 fait la part belle aux titres de Square Enix, mais pas que. On retrouve quelques blockbusters tels que Life is Strange, Just Cause ou encore Back 4 Blood. Voici donc la liste complète des titres proposés avec l'offre PlayStation Plus Extra :

Les abonnés de l'offre Premium auront accès à tous ces titres, ainsi qu'à trois jeux "classiques" :