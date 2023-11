Comme tous les mois les abonnés des différentes formules du PlayStation Plus vont voir arriver de nouveaux titres qu'ils pourront récupérer sans surcout.

Sony vient de dévoiler les 3 jeux qui seront ainsi proposés aux joueurs, et tous les abonnés sont concernés qu'ils soient abonnés à la formule PlayStation Plus Essentiel, PlayStation Plus Extra ou PlayStation Plus Premium.

Les joueurs pourront ainsi jouer à ces trois titres :

Lego 2K Drive :

Bienvenue à Bricklandia, immense monde ouvert LEGO® et lieu parfait pour une aventure unique. Faites la course partout, jouez avec qui vous voulez, construisez vos parcours de rêve et battez-vous contre des fous du volant pour remporter le Trophée Céleste !

Découvrez ce monde gigantesque, montrez vos talents de pilote et construisez des véhicules brique par brique !

PowerWash Simulator :

Évacuez la pression avec PowerWash Simulator ! Balayez vos soucis grâce aux sons apaisants de l'eau sous haute pression. Allumez votre nettoyeur et faites voler les taches de boue ou de crasse. Montez votre entreprise de nettoyage et déverrouillez des outils, des améliorations et plus encore... Sans compter la satisfaction d'un écran rutilant.

Sable :

Prenez part à une aventure unique en incarnant Sable au cours de sa quête initiatique.

Explorez les dunes sur votre aérocycle, gravissez des ruines monumentales et croisez d'autres nomades, tout en découvrant les mystères enfouis de ce monde et en apprenant qui Sable est vraiment derrière son masque.