Après avoir lancé ses 3 titres dédiés à l'offre "Essential" de sa formule PlayStation Plus en début de mois, Sony nous livre cette fois la sélection de titres destinés aux abonnés des deux formules PlayStation Plus Extra et Premium.

L'occasion de mettre la main sur quelques gros titres et de (re)découvrir certains jeux sortis récemment. Notons que cela fait désormais 1 an que Sony a modifié son offre pour la décliner selon trois paliers, l'objectif étant de toucher plus de monde avec des prix variables en fonction du contenu, mais également de pouvoir se permettre de proposer une offre plus large et variée à même de venir concurrencer Microsoft et son Xbox Game Pass.

Depuis la bascule vers ces trois formules, il faut avouer que Sony a consenti à des efforts et que son PlayStation Plus est effectivement devenu bien plus intéressant que par le passé, tant au niveau de la quantité de jeux proposés que de la qualité de la sélection.

Pour les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium, voici donc la liste des jeux disponibles à partir de ce 20 juin :

Il y aura ainsi clairement de quoi s'occuper pour ce début d'été avec une sélection très variée.