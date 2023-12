La semaine prochaine, nous serons déjà en janvier 2024 et cette nouvelle année se présente comme l'occasion idéale pour Sony de redorer son image auprès des abonnés du service PlayStation Plus.

Il y a quelques mois, Sony opérait ainsi une hausse du prix de son service par abonnement sans réellement réviser le niveau des offres avec plus de contenu ni du contenu plus qualitatif. Les joueurs ont ainsi lourdement critiqué la marque et attendent des efforts de la part de cette dernière.

Pour bien démarrer l'année, Sony a consenti à quelques efforts avec trois titres dont deux sont plutôt récents. Tous les abonnés, peu importe la formule (Essentielle, Extra ou Premium) pourront ainsi profiter de ces titres d'ici quelques jours :

A Plague Tale : Requiem (PS5)

(PS5) Evil West (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Nobody Saves the World (PS4/PS5)

A Plague Tale: Requiem | PS5

Dans cette suite de l’aventure encensée A Plague Tale: Innocence, Amicia et Hugo explorent de nouvelles régions plus au sud et leurs villes animées après avoir fui leur patrie en ruine. Ils tentent de commencer une nouvelle vie et de contrôler la malédiction de Hugo. Cependant, lorsque les pouvoirs de ce dernier s’éveillent, la mort et la destruction sont de retour sous la forme d’une invasion de rats affamés. Forcée à fuir une fois de plus, la fratrie garde un mince espoir : une île mentionnée dans une prophétie qui pourrait détenir la clé permettant de sauver Hugo. Découvrez ce qu’il en coûte de sauver ceux que vous aimez tout en luttant pour votre survie, et éliminez vos adversaires avec toute une variété d’armes, d’outils et de pouvoirs surnaturels.

Evil West | PS4, PS5

Une sombre menace consume la Frontière américaine. Vous êtes l’un des derniers agents d’un institut secret qui pourchasse les vampires, faisant de vous le dernier rempart entre l’humanité et une terreur ancestrale qui émerge des ombres. Faites s’abattre l’enfer avec vos armes à feu, votre gantelet foudroyant et d’autres gadgets. Éliminez des monstruosités assoiffées de sang avec style en solo ou en co-op avec un ami. Découvrez une campagne narrative vous donnant l’occasion d’améliorer vos armes et vos outils de chasse. Débloquez de nouveaux atouts pour faire progresser votre maîtrise de l’élimination de monstres, créer votre propre style de jeu et anéantir les hordes surnaturelles.

Nobody Saves the World | PS4, PS5

Lorsqu’une Calamité antique sort de son long sommeil, qui pourra sauver le monde ? Personne ! (C’est vous : vous êtes Personne.) Dans ce nouveau RPG d’action par les créateurs de Guacamelee, maîtrisez l’art de la transformation pour vous changer en limace, en fantôme, en dragon et bien plus. Accomplissez des quêtes pour ajouter plus de 15 formes distinctes à votre répertoire, chacune offrant sa propre série de quêtes à effectuer de manière créative. Combinez différentes compétences pour accéder à d’autres quêtes encore plus difficiles. En solo ou avec un ami en ligne, partez à l’aventure dans un monde immense et explorez des donjons en constante évolution pour tenter d’arrêter la Calamité et de sauver le monde !