L'année 2025 se profile à l'horizon et pour Sony, il est déjà l'heure d'annoncer la série de jeux qui seront proposés sans surcouts aux abonnés PlayStation Plus.

Et pour l'occasion, ce ne sont pas uniquement les jeux des abonnés Essential qui sont annoncés, mais l'ensemble des titres attendus pour toutes les formules du PS Plus, y compris Extra et Premium. L'occasion de profiter d'une sélection pour le moins intéressante avec de grosses licences qui offrent des heures de jeu en perspective.

On pourra ainsi profiter de ces titres :

Dragon Ball FighterZ

Hardspace: Shipbreaker

Just Cause 3

Just Cause 4 / Reloaded

Legend of Mana

Life Is Strange

Life Is Strange: Before The Storm

Pure Hold’em World Poker Championship

Resident Evil 2

Secret of Mana

Street Fighter 30th Anniversary Collection

L'offre s'annonce ainsi particulièrement riche et qualitative par rapport aux précédents mois. Faut-il y voir l'intention de Sony de relever le niveau de sa formule par abonnement ? Rien n'est assuré tant la qualité des sélections a varié au fil de l'année écoulée...