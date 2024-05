Les abonnés du service PlayStation PlusPlayStation Plus vont pouvoir profiter de nouveaux jeux proposés sans surcout avec leur abonnement.

Le mois dernier, Sony avait fait quelques efforts avec non pas 3 mais 4 titres pour l'ensemble des abonnés puis une sélection Extra et Premium particulièrement intéressante avec beaucoup de gros titres AAA. On pensait alors que Sony avait choisi de revaloriser son offre pour contrebalancer les hausses de prix appliquées récemment sans véritable argument...

Malheureusement, la sélection de ce mois de mai est bien moins alléchante et se limite à nouveau à 3 titres.

Les joueurs pourront ainsi accéder à ces trois jeux :

Bob l'éponge : The Cosmic Shake

Street of Rage 4

AEW Fighter

Pas de quoi trop s'extasier donc, mais Sony compense en annonçant que l'accès à EA Sports FC24 est prolongé jusqu'au 18 juin prochain.

On espère toutefois que Sony redoublera d'efforts pour la sélection à venir dans 15 jours pour les abonnés Extra et Premium.