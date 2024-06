Il y a quelques jours, on découvrait les trois titres "offerts" aux abonnés du PlayStation Plus de Sony. On découvrait ainsi une sélection assez terne se composant de :

Bob l'éponge : The Cosmic Shake

Street of Rage 4

AEW Fighter

Pour se rattraper, Sony a anticipé la sortie des titres réservés aux abonnés Extra et Premium, qui seront ainsi disponibles dès demain le 5 juin pour certains.

Voici la liste complète des nouveautés :

PS Plus Extra

Before Your Eyes (06 juin)

Ghostbusters : Rise of the Ghost Lord (06 juin)

Star Wars : The Clone Wars (11 juin)

Sly Raccoon (11 juin)

Synth Riders (06 juin)

The Walking Dead : Saints & Sinners - Chapitre 1 & 2 (06 juin)

Tomb Raider Legend (11 juin)

Walkabout Mini Golf (06 juin)

PS Plus Premium