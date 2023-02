C'est lors du State of Play d'hier soir que Sony a pris la parole pour dévoiler un peu en avance, la liste des jeux qui intégreront les diverses formules PlayStation Plus pour le mois de mars.

Une fois n'est pas coutume, Sony a non seulement dévoilé les jeux offerts pour les abonnés du PlayStation Plus Essentiel, mais également des offres Extra et Premium.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Sony met toutes les chances de son côté pour recruter de nouveaux joueurs avec son offre puisque ce mois de mars sera l'occasion de mettre la main sur quelques grands jeux.

Dès le début du mois, l'ensemble des abonnés pourront ainsi mettre la main sur ces trois titres :

Mais à compter du 21 mars, les abonnés à la formule Extra et Premium pourront également récupérer 5 autres titres, et là encore, la sélection est plutôt sympathique :

Notons enfin que la liste est non exhaustive, et Sony devrait donc ajouter d'autres jeux à ses formules les plus haut de gamme, en plus de ceux déjà évoqués.