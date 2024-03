Les abonnés du PlayStation Plus des formules Extra et Premium vont pouvoir mettre la main sur les jeux de la sélection de mars, qui se veut légèrement plus intéressante que celle du mois passé.

C'est à compter du 19 mars prochain que les joueurs pourront profiter d'un ensemble de 8 titres sans surcout, dont voici la liste complète :

NBA 2K24 Edition Kobe Bryant (PS4 et PS5)

Marvel's Midnight Suns (PS4 et PS5)

Resident Evil 3 (PS4 et PS5)

Lego DC Supervillains (PS4)

Mystic Pillards : Remastered (PS5)

Blood Bowl 3 (PS4 et PS5)

Super Neptunia RPG (PS4)

Dragon Ball Z : Katarot (PS5)

Les abonnés à la formule PlayStation Plus Premium pourront en marge profiter de jeux rétro :

Jak and Daxter : The Lost Frontier (PS4 et PS5)

Cool Boarders (PS4 et PS5)

God Eater Burst (PS4 et PS5)

Phoenix Wright : Ace Attorney Trilogy (PS4)

JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R (PS4)

La sélection met en avant Marvel's Mighnight Suns, un des récents jeux les plus populaires dans l'univers de Marvel. On pourra également compter sur l'excellent Resident Evil 3 Remake.