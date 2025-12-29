C'est une annonce qui sonne comme la fin d'une époque pour de nombreux fidèles de la PlayStation 4. Sony a confirmé un changement de cap pour son service d'abonnement. Dès janvier 2026, les joueurs abonnés à la formule de base PlayStation Plus ne recevront plus systématiquement de jeux gratuits pour leur console PS4.

Pourquoi Sony abandonne-t-il les jeux PS4 sur le PS Plus ?

La décision de Sony est motivée par une transition naturelle du marché vers la nouvelle génération. Le groupe justifie ce virage en expliquant que la majorité des joueurs se sont tournés vers la console PS5.

" Comme beaucoup de nos joueurs jouent actuellement sur PS5 et se tournent vers les titres PS5 [...], PlayStation Plus évolue avec cette tendance et se concentrera sur l'offre de titres PS5. "

En se focalisant sur la PS5, Sony prépare également le terrain pour l'avenir, avec des rumeurs persistantes concernant la PlayStation 6.

Quelles sont les conséquences pour les abonnés ?

Pour les abonnés, l'impact sera direct. Le catalogue mensuel de jeux gratuits se limitera principalement, voire exclusivement, à des titres PS5. Si cette nouvelle peut sembler décevante, Sony a précisé que les jeux PS4 ne disparaîtront pas complètement, mais ne seront proposés que de manière occasionnelle.

Les abonnés aux formules plus onéreuses, PlayStation Plus Extra et Premium, conserveront l'accès à un vaste catalogue de titres. De plus, tous les jeux PS4 déjà ajoutés à la bibliothèque d'un joueur resteront accessibles tant que son abonnement au service restera actif.