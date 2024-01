La mi-janvier est là, et il est déjà l'heure pour Sony de lever le voile sur les jeux "gratuits" réservés aux abonnés des formules Extra et Premium de son service PlayStation Plus.

Sony compte séduire avec de grosses franchises comme Resident Evil, Borderlands, Just Cause et Lego pour ce mois de janvier. Au total ce sont 9 titres PS4 et PS5 qui seront proposés à compter du 16 janvier prochain :

En marge, on retrouvera également 5 jeux old school pour les abonnés Premium :

Rally Cross | PS4, PS5

Star Wars Episode I : Racer | PS4, PS5

Street Fighter 30th Anniversary Collection | PS4

Legend of Mana | PS4

Secret of Mana | PS4

Si le mois de janvier rime avec grosses franchises, on regrette toutefois que la sélection ne se porte pas sur des titres un peu plus récents. Manque de chance, Sony continue d'insister sur le fait d'être opposée à la publication des titres day one dans son service... C'est pourtant ce qui séduit beaucoup chez son concurrent principal : le Xbox Game Pass de Microsoft.