Sony vient de lever le voile sur la sélection des trois titres qui seront proposés sans surcout aux abonnés PlayStation Plus pour ce mois de janvier 2025.

Une sélection qui concerne l'ensemble des abonnés peu importe la formule, de l'offre essentielle, Extra ou Premium donc. Malheureusement, il n'y aura pas de miracle malgré la nouvelle année, pas de jeu en plus ni même de sélection extraordinaire...

Les joueurs pourront ainsi mettre la main sur Suicide Squad : Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit (remaster) ainsi que The Stanley Prable en version Ultra Deluxe.

Rappelons que Suicide Squad Kill The Justice League est un des plus gros échecs de Rocksteady qui a entrainé une restructuration du studio. Le titre devrait par ailleurs être abandonné après la saison 5 attendue cette année, aucun nouveau contenu n'étant prévu par la suite.

Finalement le titre le plus intéressant de la sélection pourrait être The Stanley Parable, un jeu indépendant salué par les joueurs comme par les critiques.

Les titres de janvier seront accessibles auprès des abonnés à compter du 7 janvier 2025.