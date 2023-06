Sony a mis les petits plats dans les grands pour ce mois de juillet et espère encourager les joueurs à s'abonner massivement à sa formule PlayStation Plus. Une fuite nous révèle ainsi les trois jeux qui seront proposés d'ici quelques jours au fil de l'offre essentielle.

Rappelons qu'il s'agit là des trois titres qui seront accessibles à l'ensemble des trois formules du PlayStation Plus : Essential, Extra et Premium. Les abonnements Extra et Premium auront droit à une seconde salve de titres au milieu du mois.

Voici donc les jeux qui seront proposés prochainement et sans surcout pour les abonnés PlayStation Plus :

Il est étonnant de voir Call of Duty s'inviter dans la formule alors même que la franchise cristallise à elle seule le débat sur le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Mais Sony a sans aucun doute investi pour offrir un été mieux loti que les derniers mois à ses abonnés.

Autre gros titre à savourer : Alan Wake Remastered. Le jeu de Remedy permettra de se replonger dans l'univers d'Alan Wake alors que la suite arrivera dès le mois d'octobre prochain.

Les jeux cités seront accessibles à compter du mardi 4 juillet prochain et jusqu'au début du mois d'aout.