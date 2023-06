A presque un an de la réforme de l'offre PlayStation plus, Sony annonce la liste des jeux qui vont intégrer l'abonnement pour ce mois de juin 2023. C'est donc par les trois titres accessibles depuis la formule Essential que Sony débute ce mois de juin.

Voici donc les trois titres disponibles à partir du 6 juin prochain :

NBA 2K23 :

Soyez à la hauteur de ce qu'on attend de vous et exprimez tout votre potentiel dans NBA 2K23. Mesurez-vous aux plus grands joueurs du monde et faites vos preuves dans Ma CARRIÈRE ou The W. Associez les All-Stars d'aujourd'hui avec des légendes éternelles dans MyTEAM. Au poste de manager général, créez votre propre dynastie, ou dirigez la ligue à votre façon en tant que commissaire dans MyNBA. Affrontez des équipes de la NBA ou de la WNBA dans JOUEZ MAINTENANT et expérimentez une jouabilité plus réelle que jamais. Comment allez-vous répondre à l'appel ?

Jurassic World Evolution 2 :

Devenez un véritable gestionnaire de parc dans le mode Campagne et plongez au cœur de l'action dans une aventure originale se déroulant après les événements cataclysmiques de Jurassic World: Fallen Kingdom. Faites équipe avec le Dr Ian Malcolm (doublé par Bernard Lanneau en français et par Jeff Goldblum en version originale) ou encore Claire Dearing (doublée par Barbara Beretta en français et par Bryce Dallas Howard en version originale), et aidez le Département de la Pêche et de la Nature à contrôler et préserver les dinosaures sauvages qui se sont dispersés à travers les États-Unis.

Trek to Yomi :

Affrontez des fines lames retorses et des créatures surnaturelles grâce à un système de combat sans temps mort qui tire parti des armes traditionnelles des samouraïs.

Grâce à des angles de caméras uniques et des graphismes incroyables qui refont vivre l'esprit des classiques du film de samouraïs, Trek to Yomi vous offre une expérience cinématographique exceptionnelle.