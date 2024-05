Ce mois de mai est particulier pour Sony et sa formule PlayStation plus puisque contrairement à la tradition, ce ne sont pas trois, mais bien quatre jeux qui seront offerts à l'ensemble des abonnés.

Rappelons que cette première vague concerne toutes les formules de l'abonnement PlayStation Plus et que la seconde session attendue d'ici quelques jours ne concernera que les abonnés Extra et Premium. Il est donc bon d'apprendre que cette vague intègre non pas trois mais bien quatre titres.

Et Sony a mis la main à la poche puisque l'on retrouve ni plus ni moins que LA simulation de jeu de football : EA Sports FC 24, l'héritier de FIFA.

Voici donc la liste des titres proposés sans surcouts aux abonnés PlayStation + :

Une sélection alléchante puisqu’outre FC 24, on retrouve l'excellent et très nerveux FPS en mode parkour Ghost Runner 2. Tunic se présente comme un zelda Like et Eclipse est un DLC payant dédié à Destiny 2 qui lui est passé en mode free to play il y a quelque temps déjà.

On note également que FC 24 s'accompagne d'un Pack de démarrage Ultimate Team intégrant 11 joueurs non échangeables notés au moins 82 ainsi qu'un des plus grands joueurs ICÔNE de tous les temps en prêt pour sept matchs.

Les jeux de la liste seront à ajouter à aux bibliothèques des joueurs jusqu'au 3 juin pour permettre d'en profiter ensuite à loisir tant que l'abonnement reste actif.