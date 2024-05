La moitié du mois de mai est passé, et cela signifie qu'il est l'heure pour les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium de profiter d'une sélection de jeux supplémentaire.

Rappelons qu'en début de mois, tous les abonnés ont pu mettre la main non pas sur trois, mais sur 4 jeux, ce qui constitue une première. Il était question d'EA Sports FC 24, Ghost Runner 2, Tunic et Destiny 2 : Eclipse.

C'est un hit de Rockstar qui s'invite ce mois pour les abonnés puisqu'il sera possible de mettre la main sur l'excellent Red Dead Redemption 2.

Voici la liste complète des titres accessibles dès le 21 mai prochain :

Red Dead Redemption 2 | PS4

Red Dead Redemption 2 | PS4 Deceive Inc. | PS5

Les Sims 4 Vie Citadine | PS4

Crime Boss: Rockay City | PS5

The Settlers: New Allies | PS4

Stranded: Alien Dawn | PS4, PS5

Cat Quest | PS4

Cat Quest II | PS4

La Grande Aventure LEGO 2 : Le Jeu Vidéo | PS4

Watch Dogs | PS4

En marge, les abonnés PlayStation Plus Premium auront également droit à des jeux classiques :

2Xtreme | PS4, PS5

G-Police | PS4, PS5

Worms Pinball | PS4, PS5

Sony semble avoir pris en compte les critiques des abonnés pour proposer une sélection plus diversifiée au fil des mois avec également plus de grosses productions, afin notamment de justifier de la récente hausse des prix de sa formule par abonnement.