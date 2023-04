Le mois de mai arrive à grands pas et Sony dégaine déjà la liste des jeux qui viendront s'installer au sein de son offre PlayStation Plus.

Comme d'habitude, ce sont 3 titres qui seront accessibles à l'ensemble des abonnés, et ce, dès le 2 mai prochain et jusqu'au 5 juin. Notons que pour les jeux supplémentaires liés aux formules Extra et Premium, il faudra attendre encore quelques semaines.

Les joueurs pourront ainsi mettre la main sur ces trois titres :

Chivalry 2 :

Chivalry 2 est un jeu d'action multijoueur en vue à la première personne inspiré des combats épiques médiévaux. Les joueurs se plongeront dans l'action de chaque situation emblématique de l'époque : un affrontement à l'épée, une tempête de flèches enflammées, un siège de château sans fin, et bien d'autres encore. Plongez au cœur de batailles grandioses à 64 joueurs inspirées des films d'action épiques médiévaux et participez à des conflits à grande échelle dans d'immenses décors médiévaux allant des terrains de tournoi aux sièges de château grandeur nature.

GRID Legends :

GRID Legends vous propose de participer à des courses automobiles débridées et passionnantes aux quatre coins du monde. Créez les épreuves de sport automobile de vos rêves, participez à des courses multijoueur en direct, devenez le protagoniste d’une histoire ultra-immersive et vivez une expérience intense et spectaculaire. Luttez pour la première place, repoussez les limites de voitures légendaires, pilotez à des vitesses incroyables, poussez vos rivaux dans leurs derniers retranchements, terrassez vos amis... encore et encore... et faites en sorte que personne ne l'oublie !

Descenders :

Descenders est un jeu de descente au rythme endiablé facile à prendre en main, mais difficile à maitriser. Une Vision Moderne d'un Sport Extrême où les mondes sont générés de façon procédurale : Les sauts et pentes changent à chaque partie.

Dominez les classements avec un système de réputation en ligne pour mettre en valeur vos exploits ainsi que gagner de nouveaux vélos et équipements.