Sony se prépare à un mois de novembre assez chargé : c'est le 7 novembre que sortira la PlayStation 5 Pro, ainsi que des mises à jour pour une grande partie des jeux premium du moment.

Et en attendant, la marque dévoile déjà la liste des jeux qui seront proposés sans surcout aux abonnés des différentes formules PlayStation Plus.

Comme toujours ce sont 3 titres qui seront accessibles à tous les abonnés, en attendant la salve de jeux dédiée aux formules Extra et Premium.

Les joueurs pourront ainsi profiter de ces trois titres :

Ghostwire: Tokyo :

Tokyo est infesté de forces surnaturelles mortelles après qu'un dangereux occultiste a fait disparaître tous les habitants de la ville. Collaborez avec une puissante entité spectrale en quête de vengeance et maîtrisez un redoutable arsenal de capacités pour découvrir les sombres secrets qui se cachent derrière cette disparition. Affrontez l'inconnu dans Ghostwire: Tokyo.

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged :

Faites la course avec plus de 130 véhicules, notamment des Hot Wheels Originals, des Hot Wheels Monster Trucks, des motos et autres véhicules tout-terrain, possédant tous leur style propre, à travers plusieurs modes de jeu et environnements incroyables. Améliorez vos véhicules avec un arbre de compétences dédié qui affectera directement leurs performances. Découvrez cinq nouveaux lieux, percez leurs secrets et créez-vous une place, sur les circuits comme sur les podiums. Créez le circuit de vos rêves avec le puissant éditeur de circuits ou amusez-vous avec les meilleures créations de la communauté.

Death Note: Killer Within :

Death Note: Killer Within est un jeu de déduction sociale en ligne pour un maximum de 10 joueurs. Les joueurs seront divisés en deux équipes poursuivant des objectifs différents. Pour gagner, les joueurs devront démasquer les autres afin d'éliminer L qui menace le pouvoir de Kira ou de s'emparer du Death Note. Faites chauffer vos méninges sous les traits de Kira et de ses fidèles ou incarnez L et les enquêteurs dans le monde de Death Note. Si, au départ, les deux équipes sont à égalité, chacune devra tenter de contrôler le jeu tout en dissimulant sa véritable identité.