Le service PlayStation Plus propose, via trois formules par abonnement, d'accéder à une sélection de jeux vidéo chaque mois. Et la marque vient de lever le voile sur les trois titres qui seront accessibles auprès de tous les abonnés pour ce mois de novembre 2023.

Une annonce qui arrive alors que la marque est quelque peu bousculée par les joueurs depuis la mise en place des hausses de prix de son offre, qui peine désormais à justifier ses tarifs. Pour la majorité des joueurs, l'offre proposée n'est pas à la hauteur du prix demandé désormais, et force est de constater que Sony ne fait que peu d'effort pour ce mois de novembre...

Voici donc les jeux qui seront disponibles d'ici quelques jours :

Les jeux seront accessibles dès le 7 novembre et jusqu'au lundi 4 décembre. Il faudra attendre deux semaines de plus pour découvrir les titres qui seront réservés aux abonnés Extra et Premium.