Nous sommes déjà à la moitié du mois de novembre et il est donc l'heure pour Sony de dévoiler les nouveaux titres proposés au sein de son offre PlayStation Plus pour les formules Extra et Premium.

Une sélection qui tente de faire passer la pilule auprès des joueurs : la hausse de prix de l'abonnement il y a quelques mois ne passe toujours pas auprès du plus grand nombre. Malheureusement, il ne semble pas que Sony s'échine à justifier cette hausse par quelconque moyen, la sélection de ce mois n'offrant rien d'extraordinaire pour marquer les esprits.

Les joueurs pourront donc mettre la main sur cette sélection de titres :

Teardown | PS5

Dragon's Dogma : Dark Arisen | PS4

Dead Island : Riptide Definitive Edition | | PS4

Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON | PS4

Superliminal | PS4, PS5

Eiyuden Chronicle : Rising | PS4, PS5

Nobunaga’s Ambition : Taishi | PS4

Alternate Jake Hunter Daedalus : The Awakening of Golden Jazz | PS4

River City Melee Mach!! | PS4

Les abonnés Premium pourront également mettre la main sur ces 5 anciens titres Classiques :