Les abonnés des formules Extra et Premium du PlayStation Plus vont prochainement profiter d'une nouvelle salve de jeux offerts au fil du service.

Après une sélection modeste en début de mois pour les abonnés standard ( Ghostwire : Tokyo, Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged et Death Note : Killer Within), ce sont 11 titres qui vont être proposés aux abonnés des formules plus onéreuses.

Ainsi, à compter du 19 novembre, les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium pourront mettre la main sur cette sélection de titres :

Grand Theft Auto V PS4, PS5

Dying Light 2 : Stay Human PS4, PS5

Like a Dragon : Ishin ! PS4, PS5

MotoGP 24 PS4, PS5

Digimon Survive PS4

Overcooked! All You Can Eat PS4, PS5

Stick Fight : The Game PS4

Clash : Artifacts of Chaos PS4, PS5

Killer Frequency PS4, PS5

Hungry Shark World PS4

Chivalry 2 PS4, PS5

Les Sims 4 : Iles paradisiaques (extension seulement) PS4



Les abonnés Premium pourront également récupérer 3 titres Retro ainsi qu'un jeu PlayStation VR2 :

Synapse PS VR2

Blood Omen : Legacy of Kain PS1

Blood Omen 2 PS2

Spelunky HD Deluxe PS4