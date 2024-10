Au début du mois, les abonnés PlayStation Plus PlayStation Plus pouvaient mettre la main sur trois nouveaux titres avec une sélection plutôt intéressante. On pouvait ainsi compter sur WWE 2K24, Dead Space Remake et Doki Doki Literature Club Plus.

Et pour les abonnés Extra et Premium, Sony joue la carte thématique en orientant sa sélection vers les festivités d'Halloween et les jeux d'horreur.

Entre jeux de zombies, de fantômes et autres monstres, on retrouvera tout de même quelques classiques comme Ghost Recon Wildlands ou Return do Monkey Island.

Voici donc la liste des titres proposés :

PlayStation Plus Extra :

Dead Island 2 | PS4, PS5

Two Point Campus | PS4, PS5

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me | PS4, PS5

Gris | PS4, PS5

Return to Monkey Island | PS5

Ghostbusters : Spirits Unleashed | PS4, PS5

Firefighting Simulator – The Squad | PS4, PS5

Overpass 2 | PS5

Tour de France 2023 | PS4

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands | PS4

PlayStation Plus Premium :