Sony partage la liste des jeux qui seront proposés pour ce mois de mars dans le cadre des deux formules PlayStation Plus Extra et Premium. L'occasion une fois de plus pour Sony de montrer son engagement à proposer du contenu de plus en plus intéressant aux joueurs.

Les joueurs pourront ainsi mettre la main sur ces titres :

En marge de ces jeux, voici la liste des titres PlayStation Classics prévus pour la formule PlayStation Plus Premium