Sony a confirmé qu'à compter de janvier 2026, son service PlayStation plus ne proposera quasiment plus de jeux PlayStation 4. La marque semble ainsi vouloir tourner la page et se focaliser à la fois sur sa PlayStation 5 mais aussi déjà sans doute sur sa PlayStation 6 dont l'arrivée serait proche.

Le PlayStation Plus propose, via un abonnement payant, de profiter d'une sélection plus ou moins large de titres PS4 et PS5 chaque mois en fonction de la formule souscrite. Les joueurs peuvent ajouter les nouveaux titres proposés à leur catalogue et y jouer quand bon leur semble par la suite, tant qu'ils restent abonnés au service.

L'annonce de Sony est logique, et elle intervient alors que la marque vient d'annoncer sa maigre sélection de février qui intègre Pay Day 3, High on Life et Pac-man World Re-Pac.

L'éviction des jeux PS4 de l'abonnement de Sony est également l'annonce de la mort progressive de la PS4 qui pourrait ne plus voir de nouveaux titres sortir dès l'année prochaine. Les sorties se veulent déjà réduites depuis la sortie de la PS5 et la fin est donc proche pour la console.