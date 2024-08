Sony aurait pu profiter de ce mois de septembre, synonyme de rentrée scolaire pour des millions d'utilisateurs, pour marquer le coup et offrir une sélection marquante au sein de son PlayStation Plus.

Mais il n'en est rien, puisque la sélection pour la déclinaison Essentielle de sa formule n'a rien de très exceptionnelle... Une stratégie qui vise très certainement à réorienter les joueurs vers les abonnements Extra et Premium proposés à un tarif plus élevé.

Quoiqu'il en soit, le PlayStation Plus de Septembre sera lancé avec une sélection de trois titres accessibles à l'ensemble des abonnés : Harry Potter Champions de Quidditch, MLB The Show 24 et Little Nightnmares II.

Harry Potter: Quidditch Champions* | PS4, PS5

Plongez dans le monde magique du Quidditch en jouant en solo, ou partagez la magie avec vos amis et votre famille.

Élancez-vous dans les airs en endossant l’un des postes classiques : Poursuiveur, Attrapeur, Gardien ou Batteur, présentant chacun son propre style de jeu. Envolez-vous dans les arènes légendaires de Quidditch, ainsi que dans les cartes présentant des zones inédites du Monde des sorciers. En mode carrière, passez des batailles dans l’arrière-cour du Terrier des Weasley aux affrontements de haut niveau de la Coupe du monde de Quidditch. Devenez un champion en solo ou en coopération en ligne avec des équipes de 3 amis maximum. Vous pouvez aussi disputer des matchs amicaux : choisissez vos équipes, votre carte et votre difficulté, et jouez en solo ou en équipe de 3 maximum en mode coopération en ligne. Le mode Joueur contre Joueur est l’occasion de tester vos compétences lors de matchs compétitifs en ligne contre d’autres équipes de Quidditch.



MLB The Show 24 | PS4, PS5

Tentez un home run, vivez des moments bouleversants, devenez une légende et réalisez vos rêves de baseball. En route vers la consécration en baseball. Quel que soit votre objectif, MLB The Show 24 a ce qu’il vous faut.

Passez des ligues mineures aux ligues majeures et prouvez que vous avez l’étoffe d’un champion. Découvrez des légendes célèbres ou méconnues de la discipline et inspirez-vous de leur héroïsme. Gardez votre sang froid quand il s’impose et méritez le titre de champion des World Series. Enchaînez les victoires et relevez-vous en cas de défaite. Quoi qu’il arrive, n’ayez aucun regret. Tout le monde a un instant décisif à vivre. Tout le monde a une histoire à raconter. Vivez votre grand moment. Assurez le Show.



Little Nightmares II | PS4, PS5

Découvrez les sombres secrets de la Tour de l’émetteur dans ce jeu d’aventure et de plateforme d’horreur. Vous contrôlez Mono, un jeune garçon prisonnier d’un monde brisé et déformé. Vous seul pouvez empêcher Six, la petite fille au ciré jaune de l’opus précédent, de sombrer dans l’oubli. La relation entre Mono et Six évoluera, et le duo devra user de furtivité ainsi que de divers objets pour venir à bout d’énigmes complexes et d’ennemis terrifiants. Prenez votre courage à deux mains et affrontez de terribles menaces afin de contrecarrer la source du mal qui étend son emprise sur le monde.

Les titres seront accessibles du 3 au 30 septembre, notez qu'il ne vous reste que quelques jours pour récupérer les jeux du mois d'aout.