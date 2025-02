Le PlayStation Plus va accueillir une nouvelle sélection de titres qui seront accessibles à tous les abonnés, peu importe la formule, dès le 4 mars.

Sony a confirmé la liste des titres, qui comme d'habitude seront au nombre de trois avec une jolie surprise pour les amateurs de RPG, puisque l'on pourra compter sur DragonAge The Veilguard sorti en octobre dernier.

Voici la liste annoncée par Sony :

Dragon Age: The Veilguard | PS5

Dans ce RPG solo immersif, incarnez un leader inspirant pour unir la Garde du Voile et défier les dieux. Lorsque deux anciens dieux corrompus sortent de siècles d’obscurité, les terres animées de Thédas ont besoin d’aide. Incarnez Rook et écrivez une nouvelle page héroïque de Dragon Age. Bénéficiez d’une grande liberté pour choisir votre identité et mener bataille comme vous l’entendez. Recrutez sept compagnons, dont vous découvrirez l’histoire et façonnerez le destin. Ensemble, vous formerez la Garde du Voile.



Sonic Colors: Ultimate | PS4

L’infâme Dr Eggman a construit un parc d’attractions interstellaire, qu’il alimente en asservissant des aliens appelés « Wisps ». Parcourez six mondes semés d’embuches pour libérer les Wisps et obtenir leurs pouvoirs extraordinaires. Visuels améliorés, fonctionnalités supplémentaires, nouveau mode de jeu et jouabilité améliorée : voici l’expérience ultime de Sonic Colors.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection |

PS4, PS5

Treize jeux TMNT classiques de Konami réunis dans un pack incroyable ! Découvrez ou redécouvrez 13 jeux Tortues Ninja ultra-populaires et marquants dans une nouvelle collection sans compromis signée Konami. Ces titres comportent de nouvelles améliorations pratiques, notamment le jeu en ligne pour certains titres ou le jeu en co-op local, la possibilité de sauvegarder à tout moment, de rembobiner ou de réattribuer les touches, des esquisses de développement uniques, du contenu multimédia sur l’histoire des Tortues Ninja et bien plus !

Les titres seront accessibles à compter du 4 mars et récupérables jusqu'au 31 mars. Ajoutons que d'ici une dizaine de jours, les abonnés des offres Extra et Premium profiteront d'une seconde vague de titres.