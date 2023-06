Sony constate, un an après la bascule de son offre PlayStation Plus vers trois formules différentes que les investissements réalisés se montrent particulièrement fructueux avec des abonnements qui ont littéralement explosé au cours de l'année.

De quoi proposer de nouvelles fonctionnalités aux joueurs : Sony teste ainsi des fonctionnalités de cloud gaming sur PS5 auprès des abonnés PS Plus Premium.

Du Cloud Gaming dans le PlayStation Plus Premium

Certains abonnés à la formule PlayStation Plus Premium profitent ainsi d'une phase de test qui leur permet de profiter de jeux en streaming. Il s'agit pour Sony de préparer le terrain en vue d'élargir les fonctionnalités de sa console portable Project Q. Les tests sont menés sur les titres du catalogue PlayStation plus ainsi que des versions numériques et en ligne des jeux liés aux comptes des joueurs.

Pour les joueurs sur PS5, cela permettra de profiter de location de jeux, ou de ne pas utiliser l'espace de stockage SSD limité de la console.

Les tests sont actuellement peu développés et le service proposé reste limité. Sony ne compte pas lancer son offre dans l'immédiat et indique déjà nécessiter une certaine maturité au niveau des infrastructures et de l'offre proposée.

En intégrant cette option à son offre Premium comme le fait Microsoft avec son service Game Pass Ultimate, Sony pourrait enfin venir se positionner à la hauteur de son concurrent principal. Reste un point qui ne devrait pas changer : Sony a indiqué ne pas souhaiter proposer les jeux issus de ses propres studios gratuitement auprès de ses abonnés, du moins pas dès leur jour de lancement.