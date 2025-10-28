L'annonce officielle n'est attendue que ce mercredi 29 octobre, mais comme souvent, la surprise a été gâchée. Le "leaker" français Billbil-kun, dont la fiabilité n'est plus à prouver, a déjà vendu la mèche : le jeu principal de la sélection PlayStation Plus Essential de novembre 2025 ne serait autre que Stray, la pépite féline du studio français BlueTwelve.

Pourquoi ce retour est-il un événement ?

Stray a une histoire particulière avec le PS Plus. Il avait été le premier gros jeu "day one" à intégrer le catalogue PS Plus Extra lors de son lancement en juillet 2022, servant de produit d'appel majeur pour la nouvelle formule du service. Comme le veut la règle du catalogue, il avait été retiré un an plus tard, en juillet 2023, laissant de nombreux joueurs sur le carreau.





Son retour est notable car il arrive cette fois dans l'offre Essential, la formule de base, accessible à tous les abonnés. C'est une chance inespérée pour ceux qui étaient passés à côté.

Qu'est-ce qui rend Stray si spécial ?

Développé par le studio BlueTwelve, basé à Montpellier, Stray est un jeu d'aventure à la troisième personne où l'on incarne un chat de gouttière. Séparé de sa famille, il tombe dans une cybercité délabrée, éclairée aux néons et peuplée uniquement de robots.





Le jeu a été un immense succès critique et public, salué pour sa capacité à capturer l'essence même du comportement félin (gratter les portes, faire tomber des objets, miauler sur commande) tout en racontant une histoire touchante et mélancolique sur l'héritage de l'humanité.

Quand sera-t-il disponible ?

Selon Billbil-kun, Stray et les deux autres jeux (encore inconnus) seront disponibles au téléchargement pour tous les abonnés (Essential, Extra et Premium) à partir du mardi 4 novembre 2025. Cette nouvelle sélection viendra remplacer les jeux d'octobre, qui incluaient déjà du lourd comme Alan Wake 2, Goat Simulator 3 et Cocoon.

Foire Aux Questions (FAQ)

Stray était-il déjà "gratuit" sur le PS Plus ?

Oui et non. Il a été inclus dès sa sortie dans le catalogue PS Plus Extra et Premium (les offres les plus chères) de juillet 2022 à juillet 2023. C'est la première fois qu'il serait "offert" dans l'offre de base PS Plus Essential, où il restera accessible tant que vous êtes abonné.

Quels sont les autres jeux PS Plus de novembre 2025 ?

Pour l'instant, seul Stray a fuité. L'annonce officielle de Sony, attendue le 29 octobre, révélera les deux autres titres qui l'accompagneront dans la sélection Essential.

Y aura-t-il une suite à Stray ?

Bien qu'aucune suite en jeu vidéo n'ait été annoncée, Annapurna Animation (la branche cinéma de l'éditeur) a confirmé qu'un film d'animation basé sur l'univers de Stray est actuellement en développement.