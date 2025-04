En début de mois, Sony livrait trois titres aux abonnés PlayStation Plus au fil d'une sélection misant sur des licences cultes comme The Texas Chainsaw Massacre ou Robocop...

Cette fois, c'est au tour des abonnés aux formules Extra et premium de découvrir ce qui les attend à partir du 15 avril.

Sony annonce ainsi plusieurs titres :

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est un RPG en monde ouvert immersif qui se déroule dans l’univers des livres Harry Potter. Partez en exploration et découvrez des animaux fantastiques, personnalisez votre personnage, préparez des potions, maîtrisez les sortilèges, peaufinez vos sorts et devenez le sorcier que vous avez toujours rêvé d’être. Découvrez Poudlard dans les années 1800. Incarnez un étudiant qui détient la clé d’un ancien secret mettant en péril le monde des sorciers. Explorez Poudlard, forgez des alliances, combattez des mages noirs et façonnez le destin du monde des sorciers. Votre héritage est entre vos mains.



Blue Prince

Bienvenue au Mont Holly, l’étrange manoir dont les pièces changent de place. Dans Blue Prince, vivez une expérience inédite riche en mystères, en stratégies et en énigmes qui s’entremêlent pour vous proposer une aventure imprévisible. Après avoir hérité du Mont Holly, vous décidez d’explorer ses couloirs en mouvement à la recherche de la chambre 46. Au fil de votre exploration des entrailles de cette demeure, vous découvrirez peu à peu qu’elle recèle bien des secrets. Plongez-vous dans le passé, où se mêlent des affaires de chantage, des intrigues politiques et la disparition mystérieuse d’un auteur de livres pour enfants. À force de le creuser, vous risquez de découvrir que le passé n’est pas si lointain que cela.

Blue Prince sera disponible le 10 avril via le Catalogue des jeux PlayStation Plus.



Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2

La toute dernière aventure narrative signée Dontnod vous emmène en 1995, dans la campagne pittoresque du Michigan, au cœur de la petite ville apparemment tranquille de Velvet Cove. Entre forêts denses et lacs sereins, c’est un endroit où la beauté côtoie l’étrange. Le premier épisode, intitulé Bloom, était inclus dans le Catalogue des jeux de février. Ce nouvel épisode, intitulé Rage, continue et termine l’aventure des membres de la sororité. À mesure que l’histoire se développe, les liens forgés à travers leur amitié grandissante, leur groupe punk et un événement inexpliqué qui changera leur vie à jamais sont mis à rude épreuve. Naviguez entre deux temporalités et façonnez deux récits, en 1995 et en 2022, pour découvrir les secrets bouleversants qu’elles ont découvert à l’époque et comprendre ce qui les réunit après toutes ces années. Ensemble, elles doivent se remémorer les souvenirs fatidiques qui leur ont échappé ces 27 dernières années.



EA Sports PGA Tour

EA SPORTS PGA TOUR accueille en exclusivité les Majors, propose une jouabilité améliorée grâce au système Pure Strike et offre un accès sans précédent aux parcours de golf les plus prestigieux au monde. Plus vous progresserez, plus vous approcherez du titre de champion de Major. Créez et personnalisez un golfeur, développez vos compétences avec de nouveaux types de tirs, familiarisez-vous avec le parcours au fil de vos parties et apprenez à appréhender tous les trous comme un pro. Découvrez plus de 30 parcours dont les plus prestigieux du monde, ultra-détaillés et superbement restitués grâce au moteur Frostbite.

EA Sports PGA Tour sera disponible le 10 avril via le Catalogue des jeux PlayStation Plus.



Battlefield 1

Découvrez l’aube de la guerre totale, seulement dans Battlefield 1. Prenez part à des batailles épiques se déroulant dans les rues confinées d’une ville française assiégée ou dans les vastes étendues des Alpes italiennes, ou lancez-vous dans des combats effrénés dans le désert d’Arabie. Découvrez un monde en guerre au fil d’une campagne pleine d’aventures ou rejoignez des batailles multijoueur dantesques pouvant accueillir jusqu’à 64 joueurs. Dans le feu de l’action, adaptez vos tactiques et stratégies aux environnements destructibles du jeu et à sa météo dynamique. Combattez sous les traits d’un soldat d’infanterie, menez la charge à cheval ou pilotez d’incroyables véhicules terrestres, maritimes ou aériens, des chars aux biplans, en passant par des mastodontes comptant parmi les plus gros véhicules de l’histoire des Battlefield.



PlateUp!

PlateUp allie la gestion mouvementée d’une cuisine et d’un restaurant à la planification et au développement stratégique, pour créer un délicieux plat à la sauce roguelite. Jusqu’à quatre joueurs construisent et gèrent un restaurant en partant de zéro, choisissent des plats, achètent et installent des appareils, dont certains peuvent être combinés pour créer des cuisines automatiques dernier cri, cuisinent des aliments et servent les clients. Les joueurs ont carte blanche pour concevoir leur restaurant, lequel continuera de s’agrandir et de se développer entre les services, avec des contenus supplémentaires et des défis à débloquer au fil de la progression. Équipez votre restaurant pour recevoir les plus capricieux des clients et leur servir ce qu’ils veulent, quand ils le veulent.

Concernant les abonnés Premium, ils peuvent également profiter de deux titres rétro :