Contre toute attente, Sony avait officialisé la sortie d'un nouvel accessoire à destination de sa PlayStation 5 avec le Portal. Il s'agit en essence d'un écran équipé de contrôleurs permettant de se connecter à une PlayStation 5 pour profiter de ses titres depuis d'autres pièces que le simple salon.

Si beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'une vraie console portable pendant un temps, Sony a rapidement tenté de tempérer l'engouement et a rappelé qu'il s'agissait plus d'un accessoire que d'une console...

Il est bien obligatoire de disposer d'une PS5 et des jeux associés, ainsi que d'une bonne connexion WiFi pour profiter du Portal, qui ne sert ainsi qu'à streamer un jeu depuis sa console vers l'écran de l'accessoire. Après un démontage, il semble que la puce intégrée ne soit pas des plus puissantes, et qu'elle ne proposera ainsi pas d'émulation quelconque à l'avenir.

En démontant l'accessoire, on se rend également compte que la réparabilité n'est pas non plus son fort. Le YouTubeur Jacob R s'est plié à l'exercice et regrette ainsi un usage à outrance de colle et des composants principalement soudés imposant un remplacement intégral en cas de panne.

La puce intégrée ne permettrait d'ailleurs pas vraiment de faire autre chose que du streaming, pas question donc d'envisager un piratage pour déverrouiller des fonctionnalités non prévues... Et c'est là que le Portal s'inscrit, au rang de lecteur à distance facturé au prix fort qui pourrait rapidement prendre la poussière sur une étagère...