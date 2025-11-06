La stratégie de Sony a toujours été claire : la PS5 d'abord, le PC bien plus tard. Et surtout, il faut repayer. Cette doctrine rigide, qui oblige les joueurs à acheter deux fois le même titre (comme The Last of Us), est peut-être sur le point de voler en éclats.

Des dataminers viennent de repérer des icônes explicites dans les outils internes du PlayStation Network, mentionnant "Cross-Buy" et "PS5/PC". C'est la rumeur la plus chaude du moment : Sony préparerait enfin une réponse directe au "Play Anywhere" de Microsoft.

Qu'est-ce que cette fuite signifie ?

La fuite est précise. Des dataminers ont exhumé des icônes des fichiers internes du PlayStation Network. Les mentions sont claires : "PS5/PC" et "Cross-Buy". Le concept est simple, et les joueurs Xbox le connaissent bien : acheter un jeu une seule fois et y jouer indifféremment sur sa console ou son PC.

New Symbols will be added soon (website & tool), but here some nice new features from PlayStation (yes, some are old, other are unseen):

- A kind of "echo mode"

- PS5/PC games

- "Cross-Buy" pic.twitter.com/YxIAXp750g — Amethxst (@yAmethxst) November 4, 2025

C'est le "Play Anywhere" de Microsoft. Pour Sony, c'est un virage à 180 degrés. Jusqu'ici, la règle était stricte : vous avez adoré un jeu sur PS5 ? Vous devez le racheter plein pot sur PC. Cette fuite suggère la fin du double paiement.

Pourquoi Sony changerait-il de stratégie maintenant ?

La réponse tient en un mot : la pression. Sony, longtemps ultra-conservateur sur ses exclusivités, ne peut plus ignorer le marché PC. Les portages rapportent des fortunes. Mais la vraie raison est que Microsoft a transformé le jeu en un écosystème global. Sony est obligé de suivre pour ne pas perdre les joueurs qui possèdent les deux plateformes.





C'est aussi un retour aux sources. Les vétérans se souviennent avec nostalgie du Cross-Buy entre la PS3, la PSP et la PS Vita. L'étendre au PC est l'étape logique suivante.

Comment cela fonctionnerait-il ?

Le diable est dans les détails. Pour que ce pont fonctionne, Sony aura besoin d'un hub central. Les rumeurs indiquent qu'un launcher PlayStation dédié sur PC sera nécessaire, même si les jeux sont achetés ou lancés via Steam. Un peu comme le font déjà EA ou Ubisoft.



Il faudra lier son compte PSN à son compte PC pour synchroniser les licences et, sans doute, les sauvegardes.

Est-ce la fin des exclusivités PlayStation ?

Il ne faut pas rêver. Sony ne va pas soudainement sortir tous ses jeux en même temps sur les deux plateformes. La PS5 restera la priorité absolue pour les grandes sorties. Mais cette stratégie montre que Sony ne voit plus le PC comme un marché de seconde zone où l'on jette les vieux titres, mais comme une extension de son écosystème.





C'est une excellente nouvelle pour les consommateurs, qui auront enfin plus de liberté. Reste à voir si cette fonctionnalité ne concernera que les futurs jeux ou si elle sera, par miracle, rétroactive.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le "Cross-Buy" ?

Le "Cross-Buy" (ou achat croisé) est un système qui vous permet d'acheter un jeu sur une plateforme (par exemple la PS5) et de recevoir gratuitement la version pour une autre plateforme (ici, le PC) sans avoir à payer une seconde fois.

Cette fonctionnalité est-elle officielle ?

Non. Il s'agit pour l'instant d'une fuite basée sur des fichiers ("assets") découverts dans les outils internes du PlayStation Network. Sony n'a fait aucune annonce officielle.

Est-ce similaire au Xbox Play Anywhere ?

Oui, c'est exactement le même principe. Microsoft le propose depuis des années, permettant aux joueurs d'acheter un jeu une seule fois sur le Microsoft Store et d'y jouer sur Xbox et PC Windows.