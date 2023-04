Si l'on parle beaucoup d'une éventuelle PlayStation 5 Pro, Sony pourrait également préparer une nouvelle console complètement différente.

Selon des infirmations partagées par plusieurs insiders de Sony, la marque japonaise étudierait actuellement la possibilité de proposer une nouvelle console portable. Le projet aurait déjà un nom en interne : PlayStation Q Lite.

Une nouvelle console portable en préparation ?

Mais plus qu'une simple console portable, la machine qui s'inspirerait de la Switch dans son design serait également un périphérique qui s'intégrerait plus largement dans l'écosystème PlayStation. Comprenez qu'à l'image de la Wii U, on pourrait utiliser la PlayStation Q Lite comme une extension de la PlayStation 5, que cela soit comme une manette, un écran supplémentaire ou profiter d'une fonctionnalité de streaming.

Il se pourrait d'ailleurs que les capacités de la console se limitent au streaming via la fonction Remote Play de la PS5. À ce titre, la machine devrait imposer une connexion permanente à Internet et proposerait un écran 1080p en 60 Hz. L'écran intégré ferait 8 pouces de diagonale et les boutons proposeraient un retour haptique en marge de gâchettes adaptatives.

Comme toujours ces informations sont à prendre avec précaution. Il se pourrait que cette PlayStation Q Lite soit lancée de concert avec l'éventuelle PlayStation 5 Pro.