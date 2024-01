Il y a quelques semaines, Sony plongeait dans un véritable scandale : la marque indiquait que les joueurs perdraient prochainement certains de leurs achats réalisés en toute légalité sur le PlayStation Store, sans aucune possibilité de récupérer les contenus, ni même aucun remboursement à la clé.

L'affaire faisait écho au rachat de la chaine Discovery par la Warner Bros et la perte du droit d'exploitation et de diffusion des contenus autrefois noué avec Sony. Des joueurs américains étaient ainsi prévenus qu'ils allaient perdre l'intégralité des contenus de Discovery, soit des centaines d'épisodes de série, émissions et autres documentaires pourtant payés plein pot.

La situation a semé la confusion sur les notions de propriétés des contenus numériques, et jeté un froid entre Sony et sa communauté : si la marque est capable de procéder à un tel acte, elle pourrait le réitérer avec des jeux, des DLC ou autre, quand ça lui chante...

Face à la gronde des joueurs et au scandale de la situation, Sony vient de changer son fusil d'épaule et annoncé avoir noué de nouveaux accords avec la Warner afin de permettre aux clients ayant acheté les contenus de Discovery de les conserver dans leur bibliothèque, avec un accès illimité.

Malheureusement, la situation nous apprend que cette disponibilité reste conditionnelle aux accords passés récemment : la bonne nouvelle pourrait ainsi être de courte durée...D'autant que l'ancienne date butoir fixée au 31 décembre 2023 a été reportée au 30 juin 2026.