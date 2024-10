Sony vient d'annoncer le lancement d'un événement musical hors normes en partenariat avec RoadCo Entertainment et GEA Live autour de "PlayStation The Concert", un concert accompagné d'éléments visuels autour des célèbres franchises de la plateforme.

"PlayStation The Concert transportera les fans dans les univers de franchises épiques dont God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima, Horizon et bien d’autres. Ces 30 dernières années, nous avons créé des jeux et des bandes-son immersives exceptionnelles qui ont su captiver les joueurs.

Grâce à une technologie novatrice et à une production de premier plan, les fans découvriront un savant mélange de visuels et de son surround immersif, le tout sublimé par un orchestre mêlant instruments classiques et modernes. Les bandes-son légendaires de compositeurs comme Gustavo Santaolalla (The Last of Us), Joris De Man (Horizon), Ilan Eshkeri (Ghost of Tsushima) et Bear McCreary (God of War) atteindront une dimension supérieure pour proposer à l’auditoire une expérience musicale live unique et viscérale."

La tournée internationale démarrera le 19 avril 2025 à Dublin. Elle comportera plus que 200 dates dans toute l’Europe, le Royaume-Uni, les États-Unis et bien plus. Bien que nous annoncions uniquement les dates européennes pour le moment, soyez certains que nous ajouterons très prochainement d’autres dates dans le reste du monde.

Pour le moment, la tournée 2025 passera par les villes suivantes : Dublin (Irlande) – Glasgow (Écosse), Londres, Birmingham, Manchester, Leeds, Newcastle (Royaume-Uni) – Amsterdam (Pays-Bas) – Paris, Amnéville (France) – Bruxelles (Belgique) – Francfort, Stuttgart, Berlin, Hambourg, Düsseldorf, Munich (Allemagne) – Zurich (Suisse) – Bologne (Italie) – Budapest (Hongrie) – Sofia (Bulgarie) – Vienne (Autriche) – Bratislava (Slovaquie) / Leipzig (Allemagne) / Oberhausen (Allemagne) – Prague (République tchèque) – Lodz (Pologne) – Copenhague (Danemark) – Göteborg (Suède) – Oslo (Norvège)

Une date à l'Accor Arena de Paris est également fixée au 30 avril 2025.

Square Enix avait connu un succès retentissant avec ses concerts exploitant les musiques de ses franchises comme Final Fantasy, il y a donc fort à parier que Sony emboite le pas avec le même entrain côté spectateurs.