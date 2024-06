Malgré un casque bien supérieur technologiquement parlant que la précédente génération, le PlayStation VR 2 n'a pas franchement trouvé son public.

Sony a investi des fortunes dans la conception et le développement de son PS VR2, et la marque ne compte pas abandonner son casque trop tôt. Si les ventes ne décollent pas sur PlayStation 5, la marque espère désormais qu'elles s'envoleront auprès des joueurs PC, encore fallait-il rendre le casque compatible avec la plateforme.

Entre annonce peu détaillée et fuites, voilà que Sony officialise les choses : il faudra acheter un adaptateur USB pour pouvoir exploiter le PS VR 2 sur PC, et la vente dudit adaptateur sera lancée le 7 aout prochain, au tarif de 59,99€

Son détaille le tout sur son blog PlayStation et précise que le casque sera reconnu comme un casque PC, il sera donc possible de l'exploiter comme n'importe quel autre casque de réalité virtuelle avec les jeux que l'on possède déjà.

Il faudra disposer d'une configuration minimale à base de Windows 10 / 8 Go de RAM, Intel Core i5-7600 ou AMD Ryzen 3 3100 et Nvidia GTX 1650 ou AMD Radeon RX 5500XT ainsi que d'un câble DisplayPort 1.4.

Sony promet une configuration simplifiée : il suffira de connecter l'adaptateur au PC et au DisplayPort, puis de télécharger les applications PlayStation VR2 et SteamVR sur son PC.

La marque précise également que certaines technologies ne seront pas compatibles avec la plateforme PC, notamment le HDR, le retour du casque, suivi de mouvement des yeux, gâchettes adaptatives et retour haptique.

Le prix du PlayStation VR2 n'évolue pas pour l'occasion et reste particulièrement élevé : 499€ avec Horizon Call of the Mountain.