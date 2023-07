Non, Sony n'a pas encore décidé d'ouvrir son accessoire de façon officielle : si le PlayStation VR2 s'installera bientôt sur PC, on le doit à un développeur qui a travaillé à produire un pilote spécifique à Windows.

C'est à nouveau le créateur du pilote iVRy pour SteamVR qui est à l'origine de ce portage, d'ailleurs il ne s'agit que d'une évolution du pilote déjà proposé pour installer le PlayStation VR première génération sur PC. Une mise à jour du pilote devrait ainsi permettre de contourner l'authentification matérielle depuis un pilote open source AMD , de premiers tests permettent déjà d'intégrer le PSVR2 dans SteamVR.

Malgré tout, il ne suffira pas de brancher son casque et de télécharger un pilote pour profiter de l'ensemble sur son PC : un adaptateur physique sera nécessaire. Toute la partie logicielle semble presque terminée, et c'est désormais sur la conception la fabrication et la distribution de l'adaptateur en question que planche le développeur.

Aucune date de disponibilité n'a été annoncée pour l'instant.