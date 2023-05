C'est donc le 9 mai que POCO va dévoiler officiellement son nouveau smartphone au cours d'un événement que vous pourrez voir en direct sur Youtube depuis ce lien pour les plus curieux. Et le moins qu'on puisse dire c'est que ce POCO F5, mais aussi le POCO F5 Pro, devraient intéresser plus d'un acheteur !





Snapdragon 7+ Gen 2, un processeur haut de gamme TSMC 4nm

Le POCO F5 intégrera donc le nouveau et surpuissant Snapdragon 7+ Gen 2 qui est le dernier processeur de Snapdragon. Depuis sa sortie, il est devenu l'un des processeurs les plus puissants du marché avec des performances de haut niveau, et des scores AnTuTu de plus de 950 000, battant largement les anciennes générations telles que Snapdragon 888 et 870, et même la génération précédente Snapdragon 7 Gen1 avec des performances largement améliorées.

En ce qui concerne l'utilisation dans la vie quotidienne, comme par exemple avec les jeux vidéo, il dépasse facilement les attentes. Non seulement le POCO F5 est livré avec le tout nouveau Snapdragon 7+ Gen 2, mais il dispose également d'une technologie LiquidCool 2.0 améliorée avec une chambre à vapeur hautement efficace de conception récente avec des canaux de vapeur pour garantir une performance durable. Les jeux mobiles de premier plan ne seront donc pas un problème, fonctionnant sans aucune limitation avec des graphismes élevés, tout en maintenant une température basse et une luminosité maximale pour une expérience de jeu globale réussie.

Optimisation HyperBoost : il s'agit d'une fonctionnalité sur laquelle POCO a fortement mis l'accent avec la série F5 car elle représente une avancée supplémentaire dans l'optimisation de la performance globale, permettant ainsi au POCO F5 d'atteindre un niveau élevé de performance de jeu sans vider la batterie et avec une grande efficacité.

Appareil photo ultra grand-angle et objectif macro

Pour accompagner le dernier processeur Snapdragon 7+ Gen 2, vous trouverez un triple appareil photo de 64MP avec support de l'OIS (stabilisation optique d'image) et de l'EIS (stabilisation électronique de l'image).

Le POCO F5 dispose également d'un nouveau mode de filtre créatif appelé "Film Camera", qui est un filtre intelligent généré par un algorithme offrant une touche rétro ou vintage aux photos. Le smartphone dispose ainsi de 7 filtres et 5 cadres différents, redonnant goût à la photographie argentique. La fonctionnalité Film Camera permet de prendre une photo normale et de raconter une histoire.

Outre les fonctionnalités créatives, POCO a amélioré la netteté du zoom dans le capteur, grâce au nouveau chipset et à un algorithme amélioré.





Une expérience d'affichage complète de flagship

La série F5 possède un écran FLOW AMOLED. Avec tous les côtés inférieurs à 2,3 mm, les utilisateurs sentiront que l'écran du POCO F5 est plus grand et plus haut de gamme que jamais lorsqu'ils regarderont du contenu ou joueront à des jeux.

Le POCO F5 a également été considérablement affiné. Il est extra-fin et léger et vous pourrez même l'utiliser d'une seule main. De plus, pour une meilleure prise en main, le bord de l'écran est également conçu pour être très lisse, et la prise en main est très bonne.

Outre la taille et l'apparence physique de l'écran POCO F5, la qualité est également de premier ordre, POCO annonçant un niveau de luminosité élevé de 1000 nits. Ainsi, même en jouant sur le téléphone au soleil, le contenu de l'écran sera clairement visible.

L'autre aspect de la qualité provient de la couleur. La précision des couleurs est en effet extrêmement importante lors de la visualisation de contenus de différentes couleurs, comme dans un documentaire naturel. Le POCO F5, pour la première fois, propose ainsi 68 milliards de couleurs. Cela signifie qu'il dispose d'une gamme de couleurs beaucoup plus large, et que la transition entre les différentes couleurs à l'écran devient plus fluide.

Si vous êtes un joueur passionné qui aime jouer à des jeux mobiles et/ou regarder des séries sur votre téléphone, nul doute que ce très attendu POCO F5 sera un excellent choix.

Pour rappel, POCO présentera officiellement le POCO F5 (et le POCO F5 Pro), le 9 mai prochain, avec une grosse attente concernant son prix de vente non encore dévoilé.