La marque Poco, filiale de Xiaomi, va prochainement revenir sur le marché du smartphone avec deux nouvelles références : les Poco F5 et Poco F5 Pro. Et même si les deux terminaux n'ont pas encore été officiellement annoncés, xiaomi a déjà partagé les fiches techniques des appareils...

On retrouve la stratégie qui fait recette chez Xiaomi avec des appareils à la configuration plutôt musclée pour des performances élevées, le tout dans un prix contenu qui positionne les appareils de Poco comme des alternatives sérieuses aux smartphones haut de gamme.

Xiaomi a ainsi déjà référencé les deux nouveaux appareils sur son site web aux Émirats arabes unis, et sans surprise, on constate que les deux appareils se basent sur le Redmi Note 12 Turbo tant dans le design que pour la partie technique, à quelques différences près.

Deux références, deux processeurs

Le Poco F5 embarque ainsi un SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 tandis que sa déclinaison pro opte pour un Snapdragon 8+ Gen 1 associé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage au maximum.

On y trouve un écran AMOLED avec une luminosité maximale annoncée à 1000 nits, en 120 Hz. Le module photo se compose de 3 capteurs avec un module principal de 64 mégapixels. Le tout est alimenté par une batterie confortable de 5000 mAh de capacité, compatible charge rapide 67 watts. Sur ce dernier point, la version Pro s'étoffe en sus d'une charge sans fil 30 watts.

Les prix et la disponibilité des deux appareils ne sont pas encore officiels, mais il se murmure que le Poco F5 pourrait démarrer à 429€ (8GB+256 GB) et le Poco F5 Pro à 579€ (8+256 GB).