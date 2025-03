Qui aurait pu imaginer qu'avant même le printemps 2025, POCO lancerait une bombe dans le monde de la technologie ! POCO a officiellement annoncé que le 27 mars, ils dévoileraient deux nouveaux ajouts à leur série F : le POCO F7 Ultra et le POCO F7 Pro. Ces deux nouveaux appareils sont prêts à prendre d'assaut le marché des flagships haut de gamme avec leurs "spécifications complètes" et leur "rapport qualité-prix ultime". Que vous soyez un passionné de technologie obsédé par la performance ou un utilisateur pragmatique à la recherche d'une excellence globale, ces deux modèles sont voués à devenir les "véritables flagships haut de gamme, complets et performants" les plus attendus de l'année !

Textures raffinées, mises à niveau complètes, des visuels aux détails

La série F7 suit les dernières tendances en matière de design, visant à redéfinir l'esthétique des flagships. Le POCO F7 Ultra présente un dos en verre incurvé sur quatre côtés, utilisant un processus de verre à double finition inédit dans l'industrie qui combine la sophistication mate du verre dépoli avec l'élégance lisse des surfaces miroir. Ce processus enrichit non seulement l'expérience tactile, mais améliore également la résistance aux empreintes digitales et la réflectivité de la lumière.

Pendant ce temps, le F7 Pro arbore un dos en verre 2.5D avec des textures nano-gravées qui créent un jeu complexe de lumière et d'ombre.

Ce langage de conception différencié va au-delà de la stratégie typique "haut de gamme vs. bas de gamme". C'est une réponse précise aux besoins des utilisateurs, visant un équilibre parfait et offrant un confort inégalé en main.

Mais la véritable révolution réside dans les détails. Le cadre supérieur de la série F7 a été conçu sans aucune ouverture visible – un exploit que les ingénieurs de POCO appellent une "innovation invisible". Alors que les flagships traditionnels font souvent des compromis avec des ouvertures de cadre pour les capteurs et les microphones, la série F7 intègre ces composants dans le module de caméra, avec des ouvertures de micro-haut-parleur réduites à seulement 0,3 mm.

Cette attention obsessionnelle aux détails améliore non seulement la résistance à l'eau et à la poussière avec le support de la norme IP68 (permettant une immersion jusqu'à 1,5 mètre de profondeur pendant 45 minutes), mais élimine également l'accumulation de poussière lors d'une utilisation quotidienne. Un flagship conçu pour résister à l'épreuve du temps.

Performances libérées : des capacités hardcore au-delà de l'imagination

La concurrence en matière de performances des smartphones n'a jamais été aussi intense qu'aujourd'hui. Le POCO F7 Ultra, équipé du processeur Snapdragon 8 Elite, porte les performances à un niveau supérieur. Avec deux cœurs principaux de 4,32 GHz et le processus de gravure en 3 nm de TSMC, il atteint un score AnTuTu stupéfiant de 2,84 millions. Cela marque non seulement le premier appareil Android à surpasser l'A18 Pro d'Apple en performances multicœurs, mais garantit également presque zéro perte d'images lors de l'exploration des vastes cartes de Genshin Impact.

Mais les ambitions de POCO ne s'arrêtent pas là. Pour la première fois, le POCO F7 Ultra introduit la puce graphique dédiée VisionBoost D7. Construite sur un processus de gravure de 12 nm avec la technologie Pixel Engine interne de POCO, elle réduit la latence d'insertion d'images à seulement 9 ms (contre 15 ms pour les solutions conventionnelles). Dans les jeux rapides comme Call of Duty, l'algorithme d'insertion d'images dynamique de la puce D7 élimine le flou de mouvement et le déchirement de l'écran, offrant une précision de visée fluide grâce à la lunette de sniper.

Le F7 Pro, quant à lui, offre une solution plus économe en énergie avec le chipset Snapdragon 8 Gen 3 utilisant une architecture 1+5+2. Bien qu'apparemment moins agressif que les deux cœurs principaux de l'Ultra, son processus TSMC 4 nm réduit la consommation d'énergie de 34 % pour le même niveau de performance. Cela se traduit par des avantages tangibles : lors d'un test de stress de 3 heures sur Diablo Immortal, la température de surface du F7 Pro était inférieure de 2,1 °C à celle de son prédécesseur.

Sa batterie massive en silicium-oxygène de 6000 mAh offre une augmentation de capacité de 20 % avec seulement une augmentation d'épaisseur de 0,9 mm. Cet équilibre parfait entre endurance et performances extrêmes répond aux divers besoins des utilisateurs. Les joueurs hardcore à la recherche de fréquences d'images maximales et les professionnels mobiles nécessitant une productivité tout au long de la journée trouveront tous deux leur "point idéal" en matière de performances.

Les deux modèles utilisent un système de refroidissement en boucle à double canal 3D partagé, doté d'une "architecture thermique centrée sur l'humain" qui dirige la chaleur du SoC loin des zones que les utilisateurs tiennent généralement. Alors que d'autres flagships commercialisent des chambres à vapeur surdimensionnées comme argument de vente, les ingénieurs de POCO ont effectué des simulations avec 214 schémas de prise en main différents pour optimiser la dissipation thermique.

Le résultat ? Même lors d'un rendu vidéo 4K soutenu, le F7 Ultra maintient les températures de contact avec la paume en dessous de 36 °C. Pendant ce temps, le F7 Pro réduit la perception de chaleur du cadre métallique de 57 % lors du chargement et du jeu simultanés.

Imagerie avancée avec téléobjectif flottant

La série F7 adopte une philosophie d'imagerie "enregistreur de vie". Les capacités d'imagerie du F7 Ultra font un bond significatif en avant avec son téléobjectif flottant de 60 mm, offrant une plage de mise au point de 10 cm à l'infini. Alimenté par le capteur Light Fusion 800 avec la technologie ISO natif double, il pousse la plage dynamique à 14,5 EV dans les scènes rétroéclairées.

Par exemple, lors d'une prise de vue au coucher du soleil sur la plage, les utilisateurs peuvent simultanément capturer les teintes violettes de l'horizon et les motifs complexes des coquillages dans les rochers ombragés. Le F7 Pro, quant à lui, introduit un mode Super Instantané, pris en charge par la prédiction du temps d'obturation par l'IA, augmentant le taux de réussite de la capture des moments décisifs à 82 %. Qu'il s'agisse de votre enfant marquant le but gagnant ou d'un skateur réalisant une figure aérienne, le F7 Pro garantit que chaque instant est capturé avec précision.

Alors que le "2K+120Hz" devient une norme pour les écrans des flagships, les panneaux Flow AMOLED partagés par les deux modèles vont au-delà de la norme. Leurs bordures ultra-fines de 1,2 mm améliorent l'immersion, tandis que VisionBoost D7 sur le F7 Ultra optimise dynamiquement le contenu Netflix HDR en temps réel. Dans les scènes sombres, l'algorithme améliore les textures et les dégradés d'ombres pour des visuels de niveau cinématographique. Le F7 Pro complète cela avec des ajustements dynamiques de la température de couleur, garantissant une visibilité allant jusqu'à 900 nits en plein jour.

Fonctionnant sous HyperOS 2, la série POCO F7 offre une expérience intelligente et fluide :

Xiaomi HyperAI prend en charge la traduction vocale en temps réel, l'amélioration d'image alimentée par l'IA et la suppression d'arrière-plan en un seul clic, aidant les utilisateurs à entrer sans effort dans l'ère de l'IA.





prend en charge la traduction vocale en temps réel, l'amélioration d'image alimentée par l'IA et la suppression d'arrière-plan en un seul clic, aidant les utilisateurs à entrer sans effort dans l'ère de l'IA. WildBoost Optimization 4.0 assure un multitâche fluide, permettant à jusqu'à 20 applications de fonctionner simultanément en arrière-plan sans latence.

Mystère du prix : le nouveau roi du rapport qualité-prix ?

Bien que POCO n'ait pas encore révélé les prix officiels de vente, les premières rumeurs suggèrent que le F7 Ultra pourrait coûter moitié moins que le Samsung S25 Ultra, tandis que le F7 Pro pourrait émerger comme le "flagship complet le plus endurant" de sa catégorie de prix. Surpassant les modèles haut de gamme de Samsung et d'autres concurrents comme OnePlus dans la même gamme de prix, la série F7 est sur le point de donner un "coup de réduction dimensionnel".

Que vous recherchiez des processeurs gravés en 3 nm de pointe, une double puce ou un capteur photo de qualité professionnelle, la série F7 est destinée à bouleverser le marché des flagships en 2025.

Si la série POCO F vous intrigue, ne manquez pas l'événement de lancement officiel le 27 mars pour découvrir tout son potentiel !