Alors que le suffixe "Ultra" est devenu synonyme de prix exorbitants dans le monde des smartphones, il n’est pas surprenant que ces appareils restent inaccessibles pour la plupart. Pour POCO, une marque connue comme "perturbatrice de l’industrie", le lancement du POCO F7 Ultra ne se limite pas à offrir des spécifications et des expériences de premier ordre — c’est une déclaration audacieuse de son entrée sur le marché des flagships haut de gamme.

Spécifications de flagship hardcore : des performances de haut niveau

Le chipset Snapdragon 8 Elite représente une véritable révolution silencieuse dans l’architecture informatique mobile. Construit sur le procédé de gravure à 3 nm de 2ème génération de TSMC, il permet une augmentation de 60 % de la densité des transistors. L’architecture Oryon personnalisée de Qualcomm comporte deux cœurs ultra-performants à 4,32 GHz associés à six cœurs performants à 3,5 GHz, permettant pour la première fois aux appareils Android de surpasser l’A18 Pro d’Apple en performance multi-cœur.

Alors que d’autres flagships peinent avec des taux d’images de jeux chutant ou des vidéos saccadées, le F7 Ultra reste remarquablement fluide et frais sous pression. Cela signifie que les utilisateurs n’ont plus besoin de choisir entre profiter de Genshin Impact et manipuler un téléphone ressemblant à une poêle brûlante !

Le F7 Ultra introduit également trois modes de performance, ajustant automatiquement l’utilisation des cœurs en fonction du type de jeu :

Pour les jeux à faible charge, il privilégie les cœurs efficaces pour réduire la consommation d’énergie.



Pour les titres exigeants comme Honkai : Star Rail, il active dynamiquement les deux cœurs ultra-performants pour offrir des taux d’images constants.

Cette performance au niveau Ultra ne concerne plus la puissance brute, mais une adaptation intelligente aux différents scénarios utilisateur.

Pour les passionnés de gaming, le moteur WildBoost 4.0 et le lancement du processeur graphique indépendant D7 apportent une toute nouvelle expérience de jeu mobile. Dans PUBG, activer les modes "Taux d’image intelligent" et "Super résolution" double ainsi le taux d’image de 60 FPS natifs à 120 FPS. L’anti-aliasing optimisé et l’amélioration des détails sombres rendent facile d’oublier qu’on joue sur un smartphone.

Une autre fonctionnalité remarquable est le Game HDR, qui améliore le contraste et donne des visuels plus vifs et plus nuancés. Que ce soit les paysages pittoresques de Genshin Impact ou les environnements futuristes d’APEX, le POCO F7 Ultra crée une véritable immersion quasi cinématographique.

POCO démontre son engagement envers les performances durables à travers ses innovations en conception thermique. Le système de refroidissement à boucle double canal 3D, associé à une "architecture thermique centrée sur l’humain", dirige la chaleur du SoC et du téléobjectif vers le haut de l’appareil, réduisant significativement les températures dans les zones de prise en main. C'est d'ailleurs ce point qui différencie significativement la version Ultra de la version Pro.

Téléobjectif flottant : révolutionner la photographie

Le POCO F7 Ultra réalise une avancée majeure dans le domaine de la photographie dynamique. Avec une plage de dynamique élevée native atteignant 14,5 EV et une technologie de fusion ISO double native, l’appareil améliore la suppression de la lumière dans les scénarios rétroéclairés de 40% et réduit le bruit dans les zones sombres de 2,3 niveaux.

Ainsi, dans des clichés d’échantillons au coucher du soleil sur la plage, le F7 Ultra capture non seulement les gradations du ciel crépusculaire, mais également les textures fines des coquillages dans l’ombre des rochers.

Mais le véritable "moment Ultra" vient de son téléobjectif flottant de 60 mm. Le groupe de lentilles à mise au point flottante couvre une plage allant de 10 cm à l’infini, permettant de prendre des portraits avec zoom optique 2,5x et de capturer des détails microscopiques, comme les yeux composés d’insectes à 10 cm.

Grâce à son algorithme de zoom intégré au capteur, le F7 Ultra minimise la perte de qualité d’image, surpassant certains téléobjectifs optiques concurrents en termes de résolution des détails.

Performances extrêmes alliées à un design esthétique : inspiré par la Xiaomi Su7 Ultra

Le design industriel du POCO F7 Ultra s’inspire des principes aérodynamiques des voitures de course, alliant performances extrêmes et esthétisme raffiné.

Le design en verre quadri-courbé et discret reflète les lignes élégantes et tendues d’une voiture de course Su7 Ultra, offrant une sensation de mouvement et de tension à la fois visuellement et tactilement. Avec un contrôle précis de la courbure à 0,1 mm, le confort de prise en main a été optimisé de 79 %, trouvant un équilibre entre confort et performance.

La nouvelle finition en verre bi-texturé évoque la texture raffinée de la fibre de carbone d’une carrosserie. En combinant des effets mats et miroir, elle offre une "vibe racing" à double texture. Cette technique utilise une technologie de nano-revêtement à 7 couches, rendant la surface en verre à la fois résistante et anti-traces de doigts, tout en imitant l’éclat d’un capot de moteur sous la lumière du soleil pour un impact visuel renforcé.

Le F7 Ultra intègre la technologie de polarisation circulaire, réduisant de 47 % l’énergie de pointe de la lumière bleue nocive tout en maintenant une luminosité impressionnante de 3200 nits. Son taux de rafraîchissement adaptatif LTPO 3.0 assure des transitions fluides, rendant chaque détail visible même en plein soleil.

Le POCO Shield Glass, surpassant le Corning Gorilla Glass Victus 3 en durabilité, garantit que l’écran est à la fois beau et robuste. Que ce soit pour le gaming ou un usage quotidien, cet écran trouve un équilibre parfait entre protection des yeux et visuels de qualité.

Définir l’Ultra : une histoire de dépassement des limites

De la combinaison de charge filaire 120 W + sans fil 50 W aux anneaux d’objectif en aluminium aéronautique taillés au diamant, en passant par la puissance brute de calcul du processeur Snapdragon 8 Elite et la mise au point microscopique de l’objectif téléphoto flottant, chaque amélioration du F7 Ultra raconte la même histoire selon la marque : "Ultra", c’est redéfinir l’expérience utilisateur sous tous ses aspects.

Dans les faits le F7 Ultra ne se contente pas de surpasser son prédécesseur sur des paramètres individuels. Il redéfinit les seuils des "véritables flagships polyvalents hardcore" grâce à l’évolution coordonnée des puces, de l’imagerie, de la gestion thermique et des interactions utilisateur.

Au niveau des prix, les smartphones seront affichés avec des réductions pendant la période de lancement du 27 mars au 10 avril :

POCO F7 Pro à 499,9 € au lieu de 603 € pour la version 12+256 Go et à 549,90 € au lieu de 653 € pour la version 12+512 Go

à 499,9 € au lieu de 603 € pour la version 12+256 Go et à 549,90 € au lieu de 653 € pour la version 12+512 Go POCO F7 Ultra à 699,9 € au lieu de 753 € pour la version 12+256 Go et à 749,90 € au lieu de 803 € pour la version 16+512 Go

avec un cadeau offert d'une valeur de 49,99 €, à choisir parmi une montre Redmi Watch 5 Lite ou des écouteurs Redmi Buds 6, et des accessoires proposés à prix réduit.

L’événement de lancement du 27 mars promet de nombreuses innovations hardcore. Que vous soyez un gamer en quête de taux de rafraîchissement ultimes, un photographe cherchant une liberté créative ou un amateur de design exigeant la perfection dans les moindres détails, le POCO F7 Ultra offre une réponse claire toujours selon la marque :

"L’Ultra", ce n’est pas qu’un mot marketing — c’est le résultat de véritables avancées technologiques, où l’idéalisme technologique rencontre la réalité.