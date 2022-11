Le Single Day ou le 11.11 est un événement très important pour AliExpress. Il concurrence aisément le célèbre Black Friday américain, et vous pouvez trouver pendant cette période des bons plans plus intéressants que le Vendredi noir. Pour l'occasion, deux marques profitent de ces réductions avec les produits de la marque POCO comme le smartphone X4 Pro ou encore ceux de Xiaomi avec la smartwatch Band 7.

Voici une sélection de quatre produits qui profitent de l'opération Single Day :

Commençons avec le bracelet connecté Xiaomi Band 7 qui profite d'un écran de 1,62 pouce avec une compatibilité Bluetooth 5.2. Il est capable de suivre votre fréquence cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang, le cycle menstruel, vos pas, les distances parcourues ou encore les calories brulées. Vous profitez aussi d'un chronomètre, d'un réveil ou encore d'une télécommande de l'appareil photo. Pour finir, il est doté d'une batterie de 180 mAh avec une autonomie de 15 jours.

Sur AliExpress, le bracelet connecté Xiaomi Band 7 est au prix de 49 € avec la livraison gratuite.



Passons au smartphone POCO X4 Pro qui intègre un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il est propulsé par le SoC Snapdragron 695 avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d'espace de stockage. Du côté de la photo, nous notons la présence à l'arrière de 3 capteurs de 108, 8 et 2 MP et d'une caméra de 16 mégapixels à l'avant. Pour finir, il dispose d'une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 67 W qui permet de recharger le smartphone en moins de 45 minutes.

Le smartphone POCO X4 Pro 8+256 Go est au prix de 308 € avec la livraison gratuite.



Poursuivons avec le Redmi Note 10 Pro qui est doté d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une fréquence d’affichage de 120 Hz. Il est pourvu également du processeur Snapdragon 732G avec 6 Go de mémoire vive et 64 Go de mémoire interne. Pour la photo, le mobile est équipé à l’arrière d'un quadruple capteur photo de 108 mégapixels, 8, 5 et 2 mégapixels. Pour les selfies, le capteur photo est de 16 mégapixels. Et enfin, le smartphone est pourvu d'une batterie de 5020 mAh compatible avec la charge rapide 33 Watts qui offre jusqu'à 2 jours d'utilisation.

Sur AliExpress, le Redmi Note 10 Pro est au prix de 232 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le mobile Redmi Note 11 qui profite d'un écran AMOLED de 6,43 pouces. Il est propulsé par le SoC Snapdragon 680 et du GPU adreo 610 avec 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go d'espace de stockage. Il intègre également un module de 4 caméras de 50, 8, 2 et 2 mégapixels sur l'arrière et d'un objectif de 13 MP à l'avant. Pour finir, sa batterie de 5000 mAh est accompagnée d'une charge rapide de 33 W Pro qui permet de charger le smartphone en moins d'une heure.

Sur AliExpress, le mobile Redmi Note 11 est au prix de 205 € avec le code FR20 et la livraison gratuite.

