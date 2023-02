Nous vous présentons le POCO X5 Pro 5G qui promet de bien belles choses, avec ses innovations technologiques, notamment sur la capacité à réduire drastiquement la fatigue oculaire, il pourrait devenir un acteur majeur sur le marché des appareils mobiles.

Protégez vos yeux : le nouveau smartphone POCO est équipé d'une gradation PWM haute fréquence 1920 Hz

Depuis la popularisation des téléphones mobiles à écran OLED, il y a eu des retours positifs, mais aussi négatifs de la part des utilisateurs. En effet, dans certaines conditions d'utilisation, l'écran OLED fait mal aux yeux. Pour être précis, c'est la "gradation PWM basse fréquence" de l'écran OLED qui est à l'origine de cet effet néfaste pour la vue.

Pour pallier à cela, certains smartphones phares ont commencé à apporter des améliorations permettant une meilleure protection des yeux, notamment le procédé appelé gradation CC (Courant Continu). Cette année, le POCO X5 Pro 5G, qui est sur le point de sortir, va plus loin et introduit le concept de "gradation PWM haute fréquence 1920 Hz".

Qu'est-ce que la gradation PWM exactement ? Pourquoi ça fait mal aux yeux ? Quelle est la différence entre la gradation PWM haute fréquence 1920 Hz du POCO X5 Pro 5G et les autres ? Nous allons tenter de répondre à ces questions en prenant comme exemple le POCO X5 Pro 5G.

Qu'est-ce que la gradation PWM ?

La gradation PWM est une technologie utilisée avec les écrans OLED. En raison des caractéristiques des écrans OLED, chaque pixel ne peut généralement pas être activé ou désactivé et il est difficile d'ajuster la luminosité individuellement. Afin de modifier la luminosité de l'écran, le mode de gradation PWM est utilisé.

Le principe de la gradation PWM (Pulse Width Modulation) est de faire clignoter alternativement l'écran avec une certaine fréquence de "on → off → on → off" dans un laps de temps très court. En ajustant le rapport temporel de « on » et « off » il devient possible de régler la luminosité de l'écran de 0 à 100% sans faire appel à un quelconque réglage d'intensité.

Par exemple, l'écran est allumé tout le temps lorsque la luminosité est de 100 % (état "on" en permanence), si on veut réduire la luminosité à 50 %, il suffira d'éteindre l'écran la moitié du temps. Nos yeux humains penseront, à tort, que la luminosité de l'écran a baissé, à cause de la rémanence.

Pourquoi la gradation PWM basse fréquence fait-elle mal aux yeux ?

Bien que la solution de gradation PWM résolve le problème de réglage de la luminosité, elle entraîne également des problèmes de scintillement. Pendant le processus de gradation PWM, si la fréquence de fonctionnement est très basse, l'œil humain percevra un scintillement. Plus particulièrement, de nombreuses personnes ressentent une gêne oculaire lorsqu'elles utilisent des téléphones à faible luminosité la nuit, car la fréquence de gradation de l'écran est tellement faible qu'elle devient perceptible et gênante, c'est ce phénomène qui engendre une fatigue oculaire.

Par conséquent, afin de tirer pleinement parti du comportement visuel résiduel de l'œil humain, la fréquence de fonctionnement de la gradation PWM doit être aussi élevée que possible, le seuil à partir duquel la fréquence PWM commençant à devenir bénéfique est d'au moins 1250 Hz. À titre de comparaison, la fréquence utilisée par la plupart des écrans OLED des téléphones se situe actuellement entre 180 Hz et 480 Hz, ce qui se situe tout juste à la limite supérieure de la gamme perceptible des nerfs visuels humains. Cette limite étant trop juste, de nombreuses personnes aux yeux plus sensibles ressentiront inévitablement une fatigue oculaire.

Afin de résoudre le problème des lésions oculaires causées par la gradation PWM basse fréquence, certains smartphones à écran OLED ont ajouté l'option de gradation CC logicielle, c'est-à-dire en modifiant le courant pour régler l'intensité lumineuse (lorsqu'une luminosité élevée est nécessaire, le courant passant est augmenté, et réduit lorsque la luminosité est faible). Cette méthode de réglage de la luminosité est la gradation à courant continu, communément appelée gradation de type CC.

Cela semble facile, mais il est très difficile de contrôler avec précision l'intensité lumineuse de dizaines de millions de pixels sur l'écran. L'utilisation de la gradation de type CC induira une couleur et une luminosité inégales entre les différents pixels, ce qui affecte l'affichage, de ce fait cette méthode n'a jamais été adoptée.





Début de la gradation PWM haute fréquence, optimisation de la protection des yeux

Étant donné que la gradation PWM basse fréquence fait mal aux yeux, et qu'il y a des problèmes d'affichage avec la gradation CC, alors la gradation PWM haute fréquence semble être la solution. C'est la raison pour laquelle le POCO X5 Pro 5G utilise cette technique de gradation PWM à haute fréquence de 1920 Hz. Actuellement reconnue comme la meilleure méthode de gradation, elle peut non seulement résoudre le problème des dommages oculaires stroboscopiques sur les écrans OLED à faible luminosité, mais également éviter la perte de qualité d'image causée par les méthodes de gradation de type CC. Avec à la fois un bon écran et une bonne protection des yeux, on peut parler de technologie noire (black technology) !

Bien que le POCO X5 Pro 5G ne soit pas le premier modèle équipé d'une gradation PWM haute fréquence à 1920 Hz, vous devez savoir que seuls quelques smartphones phares en sont équipés, dont l'iPhone 14 de chez Apple. Parmi les téléphones de même gamme, le POCO X5 Pro 5G est vraiment bien équipé, surtout pour un prix qui devrait être très compétitif.

Coût de ce flagship killer

À en juger par les configurations actuellement connues, qu'il s'agisse de l'écran Flow AMOLED, de la gradation PWM 1920 Hz, ces technologies qui étaient à l'origine exclusives aux produits haut de gamme sont désormais disponibles sur le moyen de gamme. Et dans ce domaine, le POCO X5 Pro présente définitivement un excellent rapport qualité-prix.

En termes de prix, les téléphones actuels équipés de configurations similaires coûtent généralement plus de 500 $ US. Compte tenu de ses composants, le prix du POCO X5 Pro 5G pourrait être de moins de 400 $ US. Si tel est le cas, le POCO X5 Pro 5G pourrait bien devenir le véritable flagship killer de l'année 2023 dans cette gamme de prix.

Si vous voulez en savoir plus sur le POCO X5 Pro 5G, la marque tiendra une conférence de lancement de produit le 6 février 2023 à 8h00, heure de Pékin (1h du matin en France). D'autres surprises seront annoncées lors de cette conférence de presse et nous vous proposerons, bien évidemment, un récapitulatif de celle-ci.