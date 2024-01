POCO vient d'annoncer le lancement prochain du X6 Pro équipé du nouveau processeur Dimensity 8300-Ultra 146W dont vous pourrez suivre en direct le lancement sur YouTube le 11 janvier à 13h.

Ayant obtenu un score impressionnant de 1,46 million sur la plateforme de test Antutu et annoncé comme deux fois plus puissant que le Snapdragon 778G de son prédécesseur le X5 Pro, le Dimensity 8300-Ultra gère toutes vos activités de manière ultra fluide, que ce soit les jeux, la photographie ou les vidéos et offre une réponse incroyablement rapide. Il consomme également très peu d'énergie, un bon point pour l'autonomie du mobile.

Le Dimensity 8300-Ultra possède également une intelligence artificielle qui permettra des performances augmentées, pour une utilisation plus aisée des applications avec IA et plus d'efficacité par exemple dans le traitement des photos ou encore le montage vidéo.

Le POCO X6 Pro est également le premier smartphone à proposer le tout nouveau Xiaomi HyperOS, garantissant une stabilité optimale des applications et jeux lourds, tandis que WildBoost Optimization 2.0 assure une meilleure expérience de gaming en empêchant les drops FPS et les lags.

Avec un ratio taille / écran de 94%, le smartphone offre un écran flow AMOLED quasiment sans bords pour une immersion totale ainsi qu'une nouvelle résolution CrystalRes pour un visionnage en 1,5 K qui ne compromet pas la durée de vie de la batterie. Il possède également un capteur d'empreintes digitales.

Grâce à sa caméra principale de 64 MP avec OIS (stabilisation mécanique d'image), vos photos sont plus nettes et claires même de nuit et donc même en plein mouvement.

De plus, les caméras ultra grand angle et macro proposent de nouvelles fonctionnalités comme le mode Film Camera 2.0 qui permet d'ajouter des filtres et des cadres, le filtre Nature pour faire ressortir la beauté naturelle de vos photos de paysages ou encore une fonction spéciale avec autofocus à suivi de mouvement pour capturer aisément des sujets qui bougent.

Le X6 Pro embarque enfin une batterie de 5000 mAh avec le support de la charge turbo à 67 W et un stockage de 512 Go.

Les rumeurs annoncent un prix en dessous de $350 (moins de 320 €), ce qui ferait de ce smartphone milieu de gamme un véritable flagship killer.

Le lancement officiel aura lieu le 11 janvier 2024 à 13h (heure de Paris).